Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu acordat BBC și preluat de Kyiv Independent, că Ucraina ar putea adopta un model de armată contractuală similar celui utilizat de Rusia.

El a explicat că, atunci când se discută despre personal, europenii ar putea ajuta în momentul în care Ucraina va trece de la mobilizare la contracte. Zelenski a arătat că Vladimir Putin plătește fiecărei persoane bani pentru semnarea unui contract și că Ucraina își dorește același sistem, însă nu dispune de fonduri suficiente.

Potrivit acestuia, programul nu este încă finanțat de partenerii europeni.

„Când vorbim despre personal, europenii ne pot ajuta dacă – sau când – vom trece armata noastră de la mobilizare la contracte”, a declarat Zelenski. „Același lucru îl face și Putin: el plătește fiecărei persoane bani pentru un contract. Și noi vrem acest lucru, dar nu avem fonduri suficiente. Aici ar putea ajuta europenii. Acest program nu este încă finanțat de europeni.”

Președintele ucrainean a afirmat că este recunoscător pentru sprijinul acordat de Europa, dar a subliniat că este nevoie de mai mult ajutor financiar, întrucât Ucraina nu dispune de aceeași cantitate de armament ca Federația Rusă.

„Avem nevoie de mai mult? Absolut, pentru că nu avem aceeași cantitate de arme ca Federația Rusă”, a spus președintele.

De la începutul invaziei rusești pe scară largă, Ucraina a impus legea marțială și mobilizarea obligatorie pentru bărbații cu vârste între 25 și 60 de ani, precum și pentru cei peste 18 ani cu experiență militară. În pofida acestor măsuri, armata ucraineană continuă să se confrunte cu un deficit de personal.

Serviciul contractual este voluntar. Recruții pot semna contracte pe mai mulți ani și pot alege unitățile în care doresc să se înroleze. Sistemul permite și înrolarea persoanelor care nu sunt supuse mobilizării potrivit legislației ucrainene.

Acest tip de serviciu oferă stimulente financiare suplimentare, inclusiv bonusuri la semnare, împrumuturi preferențiale pentru locuințe și compensații pentru chirie sau relocare.

În schimb, soldații mobilizați sunt repartizați în unități care necesită întăriri după finalizarea instruirii, cu excepția situațiilor în care sunt plasați prin intermediul serviciilor de recrutare.

Pe durata legii marțiale, atât personalul mobilizat, cât și membrii serviciului contractual pot fi lăsați la vatră doar după declararea demobilizării la nivel național și ridicarea legii marțiale, cu excepții în cazuri medicale sau pentru îngrijirea rudelor apropiate.

Rusia nu a declarat mobilizare generală, însă din ianuarie 2026 a introdus recrutarea militară pe tot parcursul anului, înlocuind campaniile tradiționale din primăvară și toamnă. Conform legislației ruse, recruții nu ar trebui să participe la operațiuni de luptă, deși au existat rapoarte privind uciderea sau capturarea acestora în Ucraina.

Potrivit serviciului de informații militare al Ucrainei, HUR, Rusia înrolează aproximativ 35.000 de persoane pe lună pe bază de contract și oferă plăți de până la 2 milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 26.000 de dolari.