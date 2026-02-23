Înainte de reuniunea miniștrilor afacerilor externe ai UE, Kaja Kallas a declarat că poziția Ungariei rămâne fermă și că se fac eforturi pentru a avansa pachetul de sancțiuni și a obține adoptarea acestuia.

„Am auzit declaraţii foarte ferme din partea Ungariei, nu văd din nefericire cum ar putea reveni asupra poziţiei pe care o apără astăzi”, a declarat ea cu puţin timp înainte de începutul unei reuniuni a miniştrilor afacerilor externe ai UE, relatează AFP. „Facem evident tot posibilul pentru a face să avanseze acest pachet de sancţiuni şi a obţine adoptarea lui”, a adăugat ea.

Comisia Europeană a propus miniștrilor cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând adoptarea înainte de marți, când se împlinesc patru ani de la începutul războiului din Ucraina. Totuși, Ungaria a anunțat că va bloca pachetul atâta timp cât nu se reiau livrările de petrol rusesc prin oleoductul Drujba, afectat și care traversează Ucraina.

„Ungaria se va folosi de dreptul său de veto. Atât timp cât Ucraina nu va relua tranzitul de petrol spre Ungaria şi Slovacia prin oleoductul Drujba”, a declarat duminică ministrul afacerilor externe ungar, Peter Szijarto.

Orban a anunțat că va bloca și împrumutul de 90 mld. euro pentru Ucraina, invocând problemele oleoductului Drujba.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, și-a exprimat luni surprinderea față de decizia Ungariei de a bloca următorul pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, la sosirea sa la Bruxelles. Wadephul a subliniat că Ungaria ar trebui să nu-și compromită propriile valori legate de libertate și suveranitate europeană și că argumentele europene vor fi prezentate atât la Budapesta, cât și la Bruxelles pentru a încuraja o schimbare a poziției ungare.

Omologul său estonian, Margus Tsahkna, a avertizat că orice eșec în adoptarea sancțiunilor va fi perceput ca o victorie de către Rusia.

De asemenea, ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a criticat Ungaria pentru ceea ce el a numit o lipsă „șocantă” de solidaritate față de Ucraina, afirmând că guvernul de la Budapesta a creat un climat de ostilitate față de Kiev, exploatat ulterior în campania electorală. Sikorski a declarat că se aștepta la un sprijin mult mai consistent din partea Ungariei și că actuala atitudine este „destul de șocantă”.

Noile sancțiuni propuse de Uniunea Europeană vizează sectorul bancar și energetic al Rusiei și includ, printre altele, o interdicție asupra serviciilor maritime pentru navele care transportă petrol rusesc, potrivit Reuters.

Ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, a afirmat luni, 23 februarie, că România susține adoptarea de către Uniunea Europeană a celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe (CAE). Ţoiu a subliniat că agresiunea Rusiei nu se limitează la arme convenționale, ci include și campanii de dezinformare care urmăresc să slăbească coeziunea Uniunii Europene.

„O parte a discuţiei de astăzi este legată de campaniile de dezinformare şi de modul în care reuşim să gestionăm situaţia în interiorul UE pentru a crea o capacitate comună de a identifica, a împiedica şi a combate aceste campanii de dezinformare. România este o ţară care a trecut prin aceste experienţe şi care în acest moment vede un comportament neautentic. Este foarte important de clarificat faptul că o minciună spusă online de milioane de ori reprezintă un risc semnificativ pentru democraţiile europene şi că Rusia nu foloseşte în războiul său doar arme convenţionale, dar în strategia sa de destabilizare a UE Moscova utilizează campanii de dezinformare prin care încearcă să slăbească Uniunea Europeană. Românii au dat dovadă de această rezilienţă, dar nu putem lua asta ca pe o soluţie ce nu are nevoie de sprijin instituţional, mă refer la creşterea rezilienţei societăţii”, a declarat Ţoiu.

Ministrul român a subliniat, de asemenea, necesitatea întăririi rețelelor energetice, având în vedere că Rusia utilizează energia ca armă, dar și în perspectiva reconstrucției Ucrainei după război.

„Ceea ce am văzut în cei patru ani de război de agresiune neprovocat este nu doar un război pe care Rusia l-a început împotriva comerţului său, dar şi o Rusie care este împotriva propriilor cetăţeni, trimiţând la moarte sau având acum victime rănite în spitale peste 1 milion de cetăţeni ruşi. Vedem o Rusie care ia o decizie contra cetăţenilor săi, o Rusie unde cetăţenilor le sunt stopate libertatea de exprimare şi toate lucrurile de care ne bucurăm în democraţia noastră. Iată de ce vom discuta astăzi despre ceva ce este foarte important pe continentul european – modul în care recunoaştem şi ce facem pentru a împiedica interferenţa malignă, campaniile de dezinformare şi atacurile hibride care sunt contrare democraţiilor noastre”, a completat Ţoiu.

Ministrul spune că este necesară o presiune internațională mai mare asupra Rusiei și că agresorul trebuie să suporte consecințele acțiunilor sale.