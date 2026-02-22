Ministerul Finanțelor lucrează la definitivarea bugetului pentru 2026, mizând pe o revenire a economiei românești după un an 2025 caracterizat de creștere modestă și contracții în ultimele trimestre, a transmis Alexandru Nazare la TVR Info.

Ministrul a explicat că activitatea de pregătire a bugetului este intensă și se desfășoară în colaborare cu toți ordonatorii de credite și ministerele implicate. El a menționat că proiecția de creștere economică pentru 2026 depășește 1%.

„Lucrăm foarte intens la buget, împreună cu toți ordonatorii de credite și cu toate ministerele. A fost o activitate foarte intensă în aceste săptămâni de la începutul anului. Ce pot să vă spun este că proiecția de creștere economică pentru 2026 este de peste 1%”, a afirmat Alexandru Nazare.

Pentru anul 2025, Nazare a arătat că, în ansamblu, România a înregistrat o creștere economică de 0,6%, deși în trimestrul trei a existat o mică contracție, iar în trimestrul patru contracția a fost mai accentuată, pe baza datelor sezoniere.

În ceea ce privește deficitul bugetar, ministrul a subliniat că acesta a fost aproape similar procentual cu cel din 2024 până în septembrie și că măsurile adoptate în 2025 s-au dovedit eficiente, economiile fiind vizibile în ultimele trei luni ale anului.

„Deficitul din 2025 a fost aproximativ suprapus, ca procent din PIB, peste cel din 2024, până în luna septembrie. Pentru cei care considerau că măsurile luate în 2025 nu și-au atins efectele, acest grafic arată că, de fapt, au fost eficiente, iar eficiența lor se vede în economiile realizate în lunile octombrie, noiembrie și decembrie”, a spus ministrul Finanțelor.

Alexandru Nazare a precizat că ajustarea deficitului cash a fost aproape 1% din PIB, mai mare decât estimările inițiale și peste ținta convenită cu Comisia Europeană, ceea ce a sprijinit economia la începutul lui 2026 și a influențat pozitiv evoluția dobânzilor.

Ministrul a explicat că această ajustare a contribuit la creșterea încrederii investitorilor și a piețelor în România, care au constatat rezultate mai bune decât în mod obișnuit, țara reușind să evite deficite mai mari și să obțină un rezultat fiscal mai solid.

„Practic, am avut o ajustare a deficitului cash de aproape 1% din PIB, mai mare decât cea preconizată și peste ținta pe care am agreat-o cu Comisia Europeană. Acest lucru ne-a ajutat foarte mult la începutul lui 2026 și se vede în evoluția dobânzilor. (…) Investitorii și piețele au căpătat mai multă încredere, pentru că au văzut că România a reușit un rezultat mai bun. Nu este o situație obișnuită, pentru că România surprindea, de obicei, în sens invers, cu deficite mai mari. Acum, am avut un deficit mai mic”, a declarat ministrul Finanțelor.

Alexandru Nazare a mai menționat că reducerea dobânzilor în ultimele șapte luni și jumătate are un efect semnificativ asupra economiei, permițând statului să se împrumute mai ieftin și lăsând mai mulți bani disponibili în piață, atât pentru companii, cât și pentru persoane fizice.

Ministrul a detaliat că scăderea dobânzilor pe maturități de trei și patru ani a fost pronunțată chiar din prima lună a anului, exemplificând trecerea de la 6,5% la 6,2% și de la 6,6% la 6,28%.