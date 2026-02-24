Vladimir Putin susține că adversarii nu au reușit să provoace o înfrângere strategică Rusiei pe câmpul de luptă și mizează pe teroarea individuală și de masă, inclusiv prin bombardarea orașelor, sabotarea infrastructurii și tentative de asasinat împotriva oficialilor guvernamentali și militari.

Președintele rus a acuzat Ucraina că sabotează procesul de pace mediat de SUA prin atacuri asupra infrastructurilor energetice ruse și că urmărește detonarea conductelor de gaze Turk Stream și Blue Stream în Marea Neagră.

„Ei nu au reuşit să provoace o înfrângere strategică Rusiei pe câmpul de luptă, aşa că inamicul mizează pe teroarea individuală şi de masă. Aceasta include bombardarea oraşelor, sabotarea infrastructurii şi tentative de asasinat împotriva oficialilor guvernamentali şi militari”, a spus Putin în faţa ofiţerilor FSB.

Consilierul său pentru politică externă, Iuri Uşakov, a declarat că Rusia va contacta SUA în legătură cu încercările Ucrainei de a obține arme nucleare. Anterior, Serviciul rus de Informaţii Externe a susținut că Franța și Regatul Unit lucrează activ la furnizarea clandestină a unor arme nucleare și rachete purtătoare către Ucraina, susținând că Ucraina ar putea obține condiții mai favorabile de încheiere a războiului prin astfel de arme.

„Există o nevoie absolută de a învinge Rusia. Ei caută orice cale, orice. Vor merge până la un punct extrem şi apoi vor regreta”, a mai spus Putin.

Serviciul rus de Informaţii Externe (SVR) a precizat că transferul de arme ar fi realizat clandestin, pentru ca echiparea Kievului cu arme nucleare să pară realizată de ucraineni. Germania, potrivit serviciului de spionaj rus, a refuzat să participe la această operațiune. Printre armele avute în vedere se numără bomba nucleară franceză TN-75, destinată rachetei balistice M51.1 cu lansare de pe submarine.

„Planurile lor implică transferul clandestin al unor componente, echipamente şi tehnologii către Ucraina. Bomba nucleară franceză de mici dimensiuni TN-75, care echipează racheta balistică M51.1 cu lansare de pe submarine, este luată în considerare ca o opţiune”, susțin SVR.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că informațiile sunt extrem de importante din perspectiva amenințării pe care o reprezintă încălcarea regimului global de neproliferare nucleară, mai ales în contextul conflictului armat european.

Ministerul rus de Externe a emis o declarație care avertizează asupra riscurilor unei confruntări militare directe între puteri nucleare și consecințele teribile care ar decurge din aceasta.

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse și fost președinte, Dmitri Medvedev, a precizat că o lovitură nucleară rusească asupra unor ținte din Ucraina, Franța și Regatul Unit ar fi considerată legală și justificată dacă Londra și Parisul furnizează Kievului capacități nucleare. Medvedev a subliniat că, într-un astfel de scenariu, Rusia ar trebui să folosească toate armele, inclusiv cele nucleare tactice, împotriva țintelor care reprezintă amenințări directe, inclusiv în țările furnizoare care devin complici în conflict.

„Nu poate exista nicio urmă de îndoială că, în acest caz, Rusia ar trebui să folosească toate armele, inclusiv cele nucleare nestrategice (n.red. armele nucleare tactice), pentru a ataca în Ucraina ţinte ce reprezintă o ameninţare pentru ţara noastră. Şi, dacă este necesar, de asemenea în ţările furnizoare, întrucât acestea devin complice în conflictul nuclear cu Rusia. Acesta este răspunsul proporţional la care Rusia are dreptul”, susține Dmitri Medvedev.

Regatul Unit nu a comentat deocamdată mesajul SVR, iar ambasada Franței la Moscova l-a descris drept o „minciună sfruntată”. Ucraina a negat orice încercare de a obține arme nucleare și a respins afirmațiile ca fiind false și parte a campaniei de dezinformare a Rusiei. Ucraina a renunțat la armele nucleare moștenite de la fosta Uniune Sovietică prin Memorandumul de la Budapesta din 1994, în schimbul garanțiilor de securitate oferite de SUA, Regatul Unit și Rusia.

„Pentru informare: Ucraina a negat deja de mai multe ori astfel de afirmaţii absurde ale Rusiei şi le negăm din nou oficial acum. Îndemnăm comunitatea internaţională să respingă şi să condamne bombele informaţionale murdare ale Rusiei”, a spus un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainean, Georgii Tihîi, pentru Reuters.

Rusia și-a revizuit doctrina nucleară în 2024, scăzând pragul utilizării armelor nucleare astfel încât orice agresiune împotriva sa de către un stat non-nuclear, sprijinit de o putere nucleară, să fie considerată un atac comun. Noua doctrină permite represalii nucleare inclusiv în cazul atacurilor convenționale masive cu rachete sau drone asupra teritoriului rus sau al aliatului său belarus, dacă atacul este susținut de puteri nucleare. De asemenea, Rusia va considera orice atac asupra sa din partea unui membru al unei alianțe militare ca fiind un atac al întregii alianțe.