În contextul marcării a patru ani de la începutul agresiunii militare a Federației Ruse împotriva Ucrainei, Iulian Chifu, director al Centrul pentru Prevenirea Conflictelor si Early Warning, a explicat că războiul se va încheia în momentul în care Rusia își va epuiza în mod substanțial resursele, într-atât încât grupul de oligarhi care finanțează conflictul și cercurile din jurul Kremlinului vor decide îndepărtarea și pensionarea lui Vladimir Putin și a grupului său.

Potrivit analistului, nu va exista o stopare a războiului decât după eliminarea lui Vladimir Putin din zona de putere. El a precizat că se referă la scoaterea acestuia din sfera deciziei politice, menționând totodată că istoria Rusiei arată că în cazul liderilor ruși, cu excepția celor doi cu înclinații democratice, eliminarea s-a produs într-o formă mult mai violentă.

În opinia sa, planurile de pace convenite trilateral de Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană și Ucraina vor putea fi aplicate doar după o schimbare substanțială în Rusia, fie prin îndepărtarea liderului și a grupului său, fie prin epuizarea resurselor și creșterea presiunii populației față de direcționarea resurselor către front fără motivație și perspectivă.

Referitor la negocierile actuale, Chifu consideră esențial faptul că Statele Unite, Uniunea Europeană și Ucraina și-au aliniat pozițiile în privința planului în 20 de puncte și că garanțiile de securitate propuse au fost convenite. El subliniază importanța înțelegerilor bilaterale și multilaterale, inclusiv a celor cu Statele Unite privind prosperitatea și reconstrucția, apreciind că acestea pot susține efortul de război.

Analistul afirmă că războiul nu a modificat în sine echilibrul geopolitic, însă existența conflictului a determinat o alertă pe Flancul Estic. În acest context, el oferă exemplul Suediei și Finlandei, state inițial neutre care au aderat la Alianța Nord-Atlantică.

Ulterior, în paralel cu discuția privind transferul de responsabilități în materie de securitate și apărare dinspre Statele Unite către Europa, s-a produs o dublă alertă îmbrățișată de Uniunea Europeană și de Coaliția de Voință, incluzând și Marea Britanie și alți actori. Obiectivele sunt sprijinirea Ucrainei pentru a opri Rusia și apărarea și descurajarea la nivel european, în condițiile în care Statele Unite, potrivit strategiei lor naționale de apărare, păstrează umbrela nucleară și elementele critice de sprijin pentru Europa. În același timp, Articolul 5 din Tratatul Atlanticului de Nord rămâne valabil, iar în cazul unui atac asupra unui aliat, Statele Unite vor fi prezente alături de acesta.

Chifu evidențiază existența unei mici fragmentări în Europa privind susținerea Ucrainei. El menționează Ungaria și posibil alte state, dar arată că astfel de opinii se regăsesc și în interiorul altor țări, în rândul unor forțe politice din zona populistă, extremistă, suveranistă și pro-trumpistă, pe care le consideră de fapt expresii ale unui pro-rusism camuflat printr-o retorică pro-americană.

În ceea ce privește sancțiunile impuse Federației Ruse, analistul consideră că acestea au funcționat pe termen lung. El atrage însă atenția că Rusia este o dictatură unipersonală, ceea ce permite redirecționarea resurselor din zona civilă către efortul de război. Kremlinul a crescut taxele și impozitele, inclusiv TVA-ul, transferând costurile asupra populației. Totodată, resursa umană este grav afectată, cu pierderi semnificative în rândul tinerilor aflați la vârsta activă și reproductivă, ceea ce agravează problemele demografice existente anterior războiului și va avea consecințe pe termen lung.

Chifu subliniază că punctul central al sancțiunilor îl reprezintă reducerea substanțială a veniturilor din petrol și gaze, care înainte de război, în 2021, reprezentau 50% din bugetul Federației Ruse. Sancțiunile inițiale, plafonarea prețurilor, accentuarea sancțiunilor secundare, inclusiv în raport cu India, precum și acțiunile împotriva flotei din umbră care transportă petrol contribuie la diminuarea resursei financiare și presează efortul Rusiei de a-și atinge obiectivele maximaliste.

În ceea ce privește România, Iulian Chifu afirmă că țara și-a îndeplinit responsabilitățile în susținerea Ucrainei. Fiind stat vecin și punct de tranzit esențial, România a asigurat rute pentru ajutoare, a gestionat fluxul de refugiați în faza inițială a războiului și a oferit sprijin energetic, umanitar și militar.

De asemenea, au fost deschise numeroase puncte noi de trecere a frontierei pentru a facilita tranzitul și exporturile ucrainene. În plus, anul trecut, în ciuda deficitului excesiv, România a contribuit cu 50 de milioane de euro la programul de achiziții de armament din Statele Unite pentru Ucraina. Pe măsură ce procesul de reajustare economică și reducere a deficitelor va avansa, România ar putea să își intensifice implicarea, inclusiv în perspectiva reconstrucției post-conflict.

„Până atunci putem să vedem într-adevăr începerea negocierilor, pentru că în momentul de faţă ele se realizează la nivel tehnic, dar la nivel politic şi formal nu au putut să se realizeze din motivele blocajului veto-ului ungar. Avem alegeri în Ungaria în aprilie. Este posibil, ca urmare a acestor alegeri, în funcţie de rezultat, fie să avem o deblocare naturală, fie Comisia, Uniunea Europeană, Consiliul European să recurgă la instrumente extraordinare pentru a ocoli acest veto al Ungariei şi a porni un asemenea proces”, a susţinut Iulian Chifu.

În opinia analistului, aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar putea avea loc chiar anul viitor, în ciuda blocajelor. Negocierile se desfășoară deja la nivel tehnic, însă la nivel politic și formal au fost blocate de veto-ul Ungariei. Alegerile din Ungaria din aprilie ar putea conduce fie la o deblocare naturală, fie la utilizarea unor instrumente extraordinare de către Comisia Europeană, Uniunea Europeană și Consiliul European pentru a ocoli veto-ul și a demara procesul.