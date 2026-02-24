Comentariul oficialului rus, făcut în ziua în care se împlinesc patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina, subliniază justificarea agresiunii și sugerează că Moscova nu intenționează să renunțe la condițiile sale pentru a ajunge la pace.

Maria Zaharova a precizat că Ucraina ar fi renunțat oficial la unul dintre principiile fundamentale care au stat la baza recunoașterii sale internaționale în anii 1990, când a decis să nu mai mențină statutul de țară neutră și neafiliată la niciun bloc militar. În opinia sa, această decizie ar constitui o încălcare, printre altele, a Memorandumului de la Budapesta din 1994.

„Extinderea necontrolată” a spaţiului geopolitic al NATO până la graniţele Rusiei, inclusiv Ucraina, a devenit „una dintre cauzele principale ale conflictului”, fără eliminarea căreia nu este posibilă soluţionarea acestuia. Rusia va căuta să rezolve această problemă prin metode politice sau militare. „Am propus deja diferite variante”, a declarat Zaharova.

Maria Zaharova a reamintit că, potrivit Memorandumului de la Budapesta, Ucraina s-a angajat să transfere o parte din arsenalul nuclear sovietic către Rusia și să devină un stat complet fără arme nucleare. Totodată, la Budapesta a fost adoptată o declarație comună a liderilor Rusiei, Statele Unite, Marea Britanie și Ucrainei, care sublinia importanța angajamentelor în cadrul OSCE, menite să prevină creșterea unui „naționalism agresiv și șovin”.

Zaharova a susținut că Ucraina nu și-ar fi respectat aceste angajamente și că, de-a lungul anilor, a permis dezvoltarea unui naționalism considerat de Moscova extrem de agresiv. Potrivit acesteia, aceste evoluții ar fi condus la autodeterminarea populației din Crimeea, din republicile populare Donețk și Luhansk, precum și din regiunile Zaporojia și Herson, prin organizarea de referendumuri și aderarea lor la Federația Rusă, referendumuri care nu au fost recunoscute pe plan internațional și au fost folosite de Rusia pentru a justifica anexarea acestor teritorii.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, pierderea integrității teritoriale a Ucraina ar fi fost rezultatul unor procese interne complexe și nu ar avea legătură cu Rusia sau cu angajamentele asumate de aceasta în cadrul Memorandumului de la Budapesta.

„Prin urmare, nu se poate vorbi despre nicio încălcare a Memorandumului de la Budapesta din partea Federaţiei Ruse”, a declarat ea.

Maria Zaharova a susținut că Ucraina a încălcat în mod sistematic Tratatul de prietenie, cooperare și parteneriat semnat cu Rusia în 1997, precum și alte angajamente internaționale, inclusiv orientarea constituțională către aderarea la NATO. În opinia sa, aceste încălcări ar fi determinat decizia Moscovei de a demara „operațiunea militară specială”.

Zaharova a subliniat că, potrivit Rusiei, obiectivele acestei operațiuni rămân actuale și vor fi urmărite în continuare, inclusiv pe cale militară, ceea ce sugerează că negocierile de pace nu sunt prioritare pentru Kremlin, așa cum a confirmat și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Președintele Volodimir Zelenski a îndemnat Uniunea Europeană să fixeze o dată clară pentru aderarea Ucraina, într-un discurs video adresat Parlamentului European marți, chiar în ziua în care se marchează patru ani de la invazia rusă la scară largă, potrivit AFP.

„Este important pentru noi să avem o dată clară pentru aderarea noastră la Uniunea Europeană”, a declarat Volodimir Zelenski. În caz contrar, liderul rus, Vladimir Putin, „va găsi o modalitate de a bloca aderarea Ucrainei pentru decenii, divizându-vă, divizând Europa”, i-a avertizat Zelenski pe europeni.

Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este strâns legată de procesul similar al Republicii Moldova, care își propune să încheie negocierile de aderare până la sfârșitul anului 2027.

Tot marți, Parlamentul European, căruia Volodimir Zelenski i s-a adresat prin videoconferință, a adoptat rezoluția „Cu privire la cei patru ani de război agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei și contribuția Europei la o pace justă și o securitate durabilă pentru Ucraina”, potrivit Ukrainska Pravda.