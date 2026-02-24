Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că implicarea directă a statelor din Europa de Vest și a Statele Unite în conflict a dus la transformarea așa-numitei „operațiuni militare speciale” într-o confruntare mult mai amplă între Rusia și țările occidentale. Potrivit acestuia, Moscova consideră că aceste state au urmărit și continuă să urmărească distrugerea Rusiei.

La patru ani de la momentul în care zeci de mii de soldați ruși au intrat în Ucraina la ordinul președintelui Vladimir Putin, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că luptele continuă și că Moscova rămâne hotărâtă să își atingă obiectivele, fie prin mijloace politice, fie diplomatice. El a mai arătat că Rusia își menține eforturile pentru obținerea păcii și că poziția autorităților ruse este clară și consecventă, subliniind totodată că evoluția unei eventuale soluții negociate depinde de acțiunile autorităților de la Kiev.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu poate preciza când și unde va avea loc următoarea rundă de negocieri cu Ucraina, întrucât discuțiile nu au fost încă finalizate. El a adăugat că Moscova speră ca acest proces să continue, afirmație făcută în contextul în care șeful Cancelariei prezidențiale ucrainene, Kirilo Budanov, anunțase anterior că o nouă rundă de negocieri trilaterale, cu Statele Unite în rol de mediator, ar urma să aibă loc spre sfârșitul săptămânii.

Tot marți, SVR, serviciul de spionaj extern al Rusiei, a acuzat într-un comunicat Marea Britanie și Franța că ar intenționa să înarmeze nuclear Ucraina pentru a-i consolida poziția la masa negocierilor.

„Obiectivele nu au fost încă atinse şi de aceea operaţiunea militară specială continuă”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, în cadrul briefingului său zilnic, ca răspuns la o întrebare a AFP. El a reacţionat la declaraţiile preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, care a spus, într-un mesaj către compatrioţi, că Rusia „nu şi-a atins obiectivele” de război. Dmitri Peskov a adăugat că, totuşi, „multe” dintre obiectivele Kremlinului în Ucraina au fost îndeplinite, precizând că „scopul principal” al Moscovei era de a asigura „siguranţa persoanelor” care trăiesc în estul Ucrainei.

Mark Rutte a făcut un apel către aliații occidentali să sprijine Ucraina, subliniind că doar un sprijin consistent poate susține rezistența și o eventuală victorie a țării. El a explicat că promisiunile de ajutor nu sunt suficiente și că Ucraina are nevoie de muniție imediat și în mod constant, până la încetarea vărsării de sânge. Declarația a fost făcută în prezența ambasadorului Ucrainei la NATO, Alyona Getmanchuk, potrivit AFP.

Mark Rutte a reiterat că, pentru o pace durabilă, Ucraina trebuie să dispună, după încetarea focului, de o forță militară puternică și de garanții solide de securitate din partea partenerilor internaționali, menite să prevină izbucnirea unui nou conflict.

„Când luptele vor înceta în cele din urmă, pacea trebuie să fie susținută de forțe ucrainene capabile să apere și să descurajeze, și cu garanții de securitate eficiente din partea partenerilor Ucrainei – Europa, Canada și Statele Unite. Nu poate exista pace adevărată în Europa fără o pace reală în Ucraina”, a mai spus Rutte, adăugând: „Aceasta a fost o iarnă sumbră pentru Ucraina, dar există speranță și ajutor la îndemână”, a spus el.

Marți, cu ocazia a patru ani de la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucraina, Maia Sandu a transmis un mesaj de solidaritate față de Ucraina. În mesajul publicat pe pagina sa de X, ea a subliniat sprijinul pentru rolul pe care Ucraina îl are în apărarea securității regionale și europene.

În cadrul mesajului video, președinta Republicii Moldova a afirmat că rezistența ucraineană nu vizează doar protejarea independenței țării, ci are efecte semnificative pentru întreaga regiune. Ea a adăugat că eforturile zilnice ale ucrainenilor contribuie la menținerea păcii în statele vecine, inclusiv în Republica Moldova.