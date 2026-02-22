Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat că Rusia nu reprezintă o amenințare de securitate pentru Estonia. Potrivit relatării publicate de Baha, oficialul rus a făcut aceste afirmații în fața jurnaliștilor, înaintea unei reuniuni a Consiliul de Securitate al ONU.

Peskov a subliniat că Rusia nu amenință Estonia, la fel cum nu amenință nicio altă țară europeană. În același timp, el a precizat că Moscova va prioritiza întotdeauna propria securitate.

Rusia „nu amenință Estonia, la fel cum nu amenință nicio altă țară europeană”, a spus Peskov.

Oficialul a avertizat că, în situația în care arme nucleare ar fi amplasate pe teritoriul eston și ar fi orientate împotriva Rusiei, armele nucleare rusești ar fi îndreptate către Estonia.

Declarațiile Kremlinului vin după poziția exprimată anterior de ministrul eston de externe, Margus Tsahkna. Acesta a afirmat că Tallinnul este pregătit să găzduiască arme nucleare ale aliaților pe teritoriul său.

Pe fondul tensiunilor cu Rusia, Estonia a lansat recent o procedură de achiziție publică pentru 600 de buncăre modulare. Măsura face parte dintr-o inițiativă comună a Estoniei, Letoniei și Lituaniei de a consolida frontiera cu Rusia și Belarus.

Estonian Centre for Defence Investments a anunțat inițierea procedurii de achiziție prin negociere competitivă pe 19 februarie. Sunt căutate companii capabile să producă și să livreze structuri din beton în cantități mari, destinate zonelor de depozitare ale Baltic Defence Line.

Baltic Defence Line reprezintă o inițiativă comună a Estonia, Letonia și Lituania, concepută pentru a asigura apărarea militară începând cu primul metru al teritoriului național.

Proiectul reflectă o schimbare de abordare în cadrul NATO, care pune accent pe apărarea teritoriului statelor baltice încă din faza inițială a unui eventual conflict, fără a miza pe cedarea temporară de teritoriu până la sosirea întăririlor aliate.

Contextul actual evidențiază preocupările legate de securitatea regională și de rolul descurajării nucleare în Europa de Est, în condițiile în care statele din proximitatea Rusiei își consolidează măsurile de apărare.