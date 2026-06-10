Rusia construiește baze militare noi la granițele NATO. Facilitățile ar putea găzdui peste 100.000 de soldați

O investigație realizată de mai multe instituții media din Europa de Nord și din statele baltice indică o extindere semnificativă a infrastructurii militare ruse în apropierea granițelor NATO. Analiza imaginilor din satelit arată construcția de noi cazărmi, baze și depozite militare, în timp ce oficiali din domeniul securității avertizează că regiunea ar putea găzdui în viitor peste 100.000 de militari ruși.

Ancheta comună realizată de televiziunea suedeză SVT, împreună cu NRK din Norvegia, DR din Danemarca și publicația estoniană Delfi, a analizat imagini din satelit din mai multe zone aflate în apropierea frontierelor NATO.

Potrivit investigației, Rusia dezvoltă în mod activ infrastructura militară în mai multe regiuni strategice din nordul Europei. Jurnaliștii au identificat construcția unor noi cazărmi capabile să găzduiască mii de militari, extinderea unor baze existente, precum și amenajarea de spații pentru tehnică militară și depozite de muniții.

Una dintre cele mai importante dezvoltări este observată în localitatea Petsamo, situată la aproximativ 10 kilometri de frontiera cu Norvegia. Aici se construiesc noi facilități militare și se observă o concentrare sporită de echipamente.

Activități similare au fost identificate și în Petrozavodsk, aproape de granița cu Finlanda. În alte zone, precum Sapornoe, Luga și Baltisk, imaginile indică acumulări de tehnică militară și extinderea infrastructurii existente.

În Kirilovsk, la aproximativ 70 de kilometri de frontiera finlandeză, este construit un nou complex militar, în timp ce baza din Kandalakșa, situată în apropierea Mării Albe, este în curs de extindere.

Investigația include și declarații ale unor oficiali și experți din domeniul apărării care urmăresc evoluțiile din regiune.

Comandantul armatei finlandeze, Pasi Välimäki, a estimat că după finalizarea proiectelor de infrastructură militară, numărul militarilor ruși desfășurați în apropierea frontierei Finlandei ar putea crește de la aproximativ 20.000 la 80.000.

În cazul bazei din Petsamo, capacitatea de cazare ar urma să fie extinsă de la aproximativ 7.000 la 17.000 de militari.

Conform evaluărilor realizate în cadrul anchetei, noile facilități și extinderile aflate în curs ar putea permite Rusiei să concentreze până la 115.000 de militari în apropierea granițelor cu statele nordice și cu țările baltice.

Thomas Nilsson, șeful serviciului de informații militare suedez MUST, a declarat că aceste dezvoltări trebuie privite cu seriozitate și că ele reprezintă pregătirea unor capacități militare care ar putea fi utilizate într-un eventual conflict cu NATO în viitor.

„Aceasta este o ameninţare pe care trebuie să o luăm în serios … Nu considerăm că toate acestea sunt doar pentru a face o demonstraţie. Este vorba despre pregătirea capacităţilor pentru a face faţă NATO într-un conflict de amploare, la un moment dat în viitor”, subliniază şeful serviciului de informaţii al armatei suedeze.

Mai mulți oficiali citați în investigație consideră că o parte importantă a efectivelor militare ar putea fi relocată către aceste baze după încheierea fazei active a războiului din Ucraina.

Generalul-maior Brian Nilssen, comandantul forțelor NATO din statele baltice și Polonia, a apreciat că în prezent amenințarea militară directă este limitată de implicarea Rusiei în conflictul din Ucraina. Totuși, situația s-ar putea modifica rapid dacă operațiunile militare de acolo s-ar reduce semnificativ.

La rândul său, comandantul armatei norvegiene, Eirik Kristoffersen, a afirmat că extinderea infrastructurii și creșterea efectivelor anunțate de Rusia vor conduce la o amplificare a amenințării militare pentru Norvegia.

„Dacă Rusia îşi măreşte acum forţele până la nivelurile pe care le-a anunţat – iar imaginile arată că asta fac – ameninţarea militară pentru Norvegia va creşte”, recunoaşte comandantul armatei norvegiene.

Îngrijorările legate de evoluțiile din regiunea arctică au determinat deja unele state NATO să își consolideze prezența militară. La începutul anului 2026, Marea Britanie a anunțat dublarea numărului de militari desfășurați în Norvegia, măsură justificată prin necesitatea întăririi capacității de descurajare în fața activităților militare ruse din nordul Europei.