Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret prin care rezerviştii vor fi chemaţi în masă pentru a proteja infrastructura importantă a ţării. Documentul spune că scopul este „asigurarea protecţiei clădirilor şi serviciilor esenţiale”.

Putin a cerut Guvernului de la Moscova să facă o listă cu aceste obiective critice, iar Ministerul Apărării să stabilească care unităţi militare se vor ocupa de ele. Decretul a intrat în vigoare imediat după ce a fost publicat.

Noua măsură vine pe fondul atacurilor tot mai frecvente cu drone ale Ucrainei, mai ales asupra instalaţiilor energetice din Rusia, situaţie recunoscută recent chiar de fostul ministru al Apărării, Serghei Şoigu.

Pe data de 26 decembrie, Putin a organizat o reuniune pentru a analiza principalele aspecte ale proiectului programului național de înarmare pentru 2027-2036 și ale programului de dezvoltare a complexului industrial de apărare. Întâlnirile anterioare pe această temă avuseseră loc în iunie 2025.

Putin a subliniat că întreprinderile din sectorul industrial de apărare funcționează stabil și furnizează armatei toate echipamentele și armele necesare, atât pentru operațiunile speciale, cât și pentru forțele armate în general. El a apreciat munca dedicată și curajoasă a colectivelor din industrie și a menționat că sprijinul guvernamental a permis consolidarea bazei materiale și tehnice și creșterea capacității de producție a armamentului necesar.

Potrivit spuselor sale, comparativ cu 2022, producția unor tipuri de arme a crescut foarte mult până în 2025: armamentul blindat s-a dublat, tehnica ușor blindată aproape de patru ori, tehnica aeriană de peste patru ori, tehnica auto de aproape șase ori, armamentul de artilerie cu rachete aproape de zece ori, tehnica de comunicații și radioelectronică de peste douăsprezece ori, mijloacele de protecție individuală blindată de aproape 18 ori, iar muniția și armele de distrugere de peste 22 de ori. El a subliniat că aceste rezultate sunt posibile datorită muncii comune a întregii economii și stabilității financiare.

Putin a precizat că experiența dobândită în operațiunile militare speciale este folosită pentru modernizarea Forțelor Armate și a complexului industrial-militar. În cadrul noului program de înarmare, se va continua creșterea producției de înaltă tehnologie, automatizarea, creșterea productivității muncii și reducerea costurilor de producție.

Va continua dezvoltarea bazei de testare și a poligoanelor, introducerea tehnologiilor de inteligență artificială și a materialelor avansate. Aceste măsuri au rolul de a menține avantajul tehnologic al armamentului și de a stimula inovația în întreaga industrie.