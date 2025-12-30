Vladimir Putin a semnat un decret prin care rezerviştii vor fi chemaţi în masă pentru a proteja infrastructura importantă a Rusiei
Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret prin care rezerviştii vor fi chemaţi în masă pentru a proteja infrastructura importantă a ţării. Documentul spune că scopul este „asigurarea protecţiei clădirilor şi serviciilor esenţiale”.
Putin a cerut Guvernului de la Moscova să facă o listă cu aceste obiective critice, iar Ministerul Apărării să stabilească care unităţi militare se vor ocupa de ele. Decretul a intrat în vigoare imediat după ce a fost publicat.
Noua măsură vine pe fondul atacurilor tot mai frecvente cu drone ale Ucrainei, mai ales asupra instalaţiilor energetice din Rusia, situaţie recunoscută recent chiar de fostul ministru al Apărării, Serghei Şoigu.
Vladimir Putin a finalizat acordul privind finanțarea programului național de înarmare 2027-2036
Pe data de 26 decembrie, Putin a organizat o reuniune pentru a analiza principalele aspecte ale proiectului programului național de înarmare pentru 2027-2036 și ale programului de dezvoltare a complexului industrial de apărare. Întâlnirile anterioare pe această temă avuseseră loc în iunie 2025.
Putin a subliniat că întreprinderile din sectorul industrial de apărare funcționează stabil și furnizează armatei toate echipamentele și armele necesare, atât pentru operațiunile speciale, cât și pentru forțele armate în general. El a apreciat munca dedicată și curajoasă a colectivelor din industrie și a menționat că sprijinul guvernamental a permis consolidarea bazei materiale și tehnice și creșterea capacității de producție a armamentului necesar.
Potrivit spuselor sale, comparativ cu 2022, producția unor tipuri de arme a crescut foarte mult până în 2025: armamentul blindat s-a dublat, tehnica ușor blindată aproape de patru ori, tehnica aeriană de peste patru ori, tehnica auto de aproape șase ori, armamentul de artilerie cu rachete aproape de zece ori, tehnica de comunicații și radioelectronică de peste douăsprezece ori, mijloacele de protecție individuală blindată de aproape 18 ori, iar muniția și armele de distrugere de peste 22 de ori. El a subliniat că aceste rezultate sunt posibile datorită muncii comune a întregii economii și stabilității financiare.
Putin a precizat că experiența dobândită în operațiunile militare speciale este folosită pentru modernizarea Forțelor Armate și a complexului industrial-militar. În cadrul noului program de înarmare, se va continua creșterea producției de înaltă tehnologie, automatizarea, creșterea productivității muncii și reducerea costurilor de producție.
Va continua dezvoltarea bazei de testare și a poligoanelor, introducerea tehnologiilor de inteligență artificială și a materialelor avansate. Aceste măsuri au rolul de a menține avantajul tehnologic al armamentului și de a stimula inovația în întreaga industrie.
„Stimați colegi, bună ziua!
Astăzi vom continua discuția privind proiectele a două documente: programul de stat privind armamentul pentru perioada 2027-2036, precum și programul de stat privind dezvoltarea complexului industrial-militar. Întreprinderile noastre din sectorul industrial de apărare, funcționând în regim stabil, furnizează armatei toate armele și echipamentele necesare, atât în interesul unităților implicate în operațiuni militare speciale, cât și al forțelor armate în ansamblu.
Doresc să mulțumesc colectivelor organizațiilor din sectorul apărării pentru munca lor devotată și curajoasă. Deciziile luate în comun și măsurile de sprijin guvernamental adoptate în timp util au permis consolidarea bazei materiale și tehnice a întreprinderilor din complexul industrial de apărare și creșterea capacității de producție a tipurilor de armament necesare pe întreg lanțul de cooperare.
Ca urmare, așa cum s-a menționat în repetate rânduri, în comparație cu anul 2022, producția de produse și articole deosebit de solicitate în cadrul operațiunii militare speciale a crescut de câteva ori în 2025. Pot spune, pentru informare (este interesant), că producția de armament blindat a crescut de 2,2 ori, cea de tehnică ușor blindată (BMB, BTR) – de 3,7 ori, cea de tehnică aeriană militară – de 4,6 ori, cea de tehnică auto – de 5,7 ori, armamentul de artilerie cu rachete – de 9,6 ori, tehnica de comunicații și de luptă radioelectronică – de 12,5 ori, mijloacele de protecție individuală blindată – de aproape 18 ori (17,9 ori), mijloacele de distrugere și muniția – de peste 22 de ori.
Toate acestea sunt rezultatele muncii întreprinderilor din complexul industrial de apărare. Și, în general, ale întregii economii, desigur, fără dezvoltare și fără o situație stabilă în finanțe, în economie în ansamblu, acest lucru ar fi fost imposibil. Este rezultatul muncii comune.
În cursul operațiunii militare speciale, natura, formele și modalitățile de desfășurare a acțiunilor de luptă se schimbă constant, iar experiența absolut neprețuită dobândită de trupe este utilizată pe deplin în formarea noii imagini a Forțelor Armate și a complexului industrial-militar. În cadrul implementării noului program guvernamental de înarmare, activitatea în această direcție va fi continuată.
În acest scop, a fost deja elaborat un set de măsuri care vor asigura creșterea progresivă a producției de înaltă tehnologie cu automatizarea maximă a acesteia, creșterea productivității muncii și – aspect pe care doresc să-l subliniez în mod special – reducerea costurilor de producție. În acest domeniu mai sunt cu siguranță multe de făcut. De asemenea, trebuie continuată dezvoltarea bazei de testare și a poligonului, introducerea tehnologiilor de inteligență artificială, dezvoltarea de materiale avansate.
Toate acestea sunt menite nu numai să asigure și să consolideze avantajul existent al armelor și tehnicii noastre, ci și să devină motorul dezvoltării inovatoare pentru întreaga industrie. În aceste direcții există deja rezultate serioase. Dar, desigur, ca întotdeauna, mai este mult de lucru. Am discutat deja în detaliu aceste aspecte în cadrul reuniunilor noastre anterioare. Astăzi vom finaliza acordul privind indicatorii principali ai noilor programe de stat și parametrii de finanțare a acestora”, a declarat liderul rus, potrivit kremlin.ru.
