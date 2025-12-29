Documentul face referire și la un exercițiu militar desfășurat în 2016, care a indicat că forțele ruse ar fi putut ajunge în capitala Estoniei, Tallinn, în aproximativ 60 de ore în scenariul unei invazii, conform informațiilor publicate de Army Recognition.

În paralel cu aceste evaluări europene, poziția oficialilor americani este una mai temperată. Aceștia afirmă că nu există motive imediate de îngrijorare și subliniază rolul prezenței militare a Statelor Unite pe cele mai sensibile fronturi ale NATO. Această desfășurare are ca obiectiv principal descurajarea oricărei tentative agresive și menținerea stabilității în regiune.

Raportul mai arată că Rusia nu ar avea capacitatea de a lansa un atac de acest tip într-un orizont de timp apropiat. După conflictul din Ucraina, armata rusă ar avea nevoie de un interval estimat între cinci și zece ani pentru reechipare și refacerea capacităților militare. Această evaluare este susținută și de Strategia de Securitate Națională a Statelor Unite, care indică un avantaj militar al aliaților europeni în majoritatea domeniilor, cu excepția componentei nucleare. Documentul american insistă totodată asupra importanței implicării diplomatice a SUA pentru prevenirea escaladării conflictelor.

Pregătirea militară a NATO și a Statelor Unite este vizibilă și la nivel operațional. În luna decembrie, soldați americani au participat în Estonia la un exercițiu cu foc real, desfășurat în zona de antrenament din Tapa, folosind tancuri M1A2 Abrams. Manevra a avut ca scop demonstrarea angajamentului Statelor Unite față de apărarea aliaților și testarea nivelului de pregătire în cooperare cu forțele estoniene.

Pentru Estonia, care nu dispune de o flotă proprie de tancuri, acest exercițiu a reprezentat o oportunitate importantă de instruire. Comandanții locali au avut posibilitatea să observe și să analizeze tactici, elemente logistice și mecanisme de coordonare specifice utilizării blindajului greu occidental. În același timp, astfel de exerciții contribuie la consolidarea capacității de reacție rapidă a Statelor Unite și a NATO pe unul dintre cele mai expuse flancuri ale Alianței Nord-Atlantice.