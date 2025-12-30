Presupusul atac cu drone al Ucrainei asupra reședinței prezidențiale din regiunea Novgorod va duce la o înăsprire a poziției Rusiei în negocierile de pace, a transmis marți Kremlinul, potrivit Reuters.

Purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a susținut că acțiunea are ca scop blocarea procesului de negociere și că Federația Rusă va adopta măsuri diplomatice mai ferme. El a adăugat că armata rusă știe cum și când să răspundă la astfel de incidente.

„Această acţiune teroristă are ca scop blocarea procesului de negociere. Consecinţa diplomatică va fi înăsprirea poziţiei de negociere a Federaţiei Ruse”, a afirmat Dmitri Peskov.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins acuzațiile Moscovei, calificându-le drept „o altă rundă de minciuni” menită să justifice atacuri suplimentare împotriva Ucrainei și să prelungească războiul.

Dmitri Peskov a subliniat că Ucraina neagă atacul și a criticat presa occidentală pentru că, în opinia sa, ar susține această negare.

El a afirmat că afirmațiile liderului ucrainean și mass-media occidentale care neagă incidentul sunt „complet smintite”.

„Vedem că Zelenski însuşi încearcă să nege acest lucru, iar multe mass-media occidentale, aliniindu-se regimului de la Kiev, încep să răspândească ideea că acest lucru nu s-a întâmplat. Aceasta este o afirmaţie complet smintită”, a adăugat purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin.

În legătură cu prezența lui Vladimir Putin în momentul atacului, Peskov a refuzat să ofere detalii, invocând motive de securitate.

Întrebat dacă Rusia deține dovezi fizice, purtătorul de cuvânt a precizat că apărarea aeriană a doborât dronele și că detaliile despre epave țin de competența Ministerului Apărării.

Fostul ambasador al Franței în Rusia, Jean de Gliniasty, a comentat pe marginea acuzațiilor Moscovei, declarând că situația este „un fel de ceață de război”: Rusia acuză, Ucraina neagă, iar astfel de atacuri pot fi folosite de Moscova pentru a-și justifica poziția mai dură și pentru a câștiga timp.

De Gliniasty a atras atenția asupra reacției fostului președinte american Donald Trump, care a exprimat îngrijorare. Fostul ambasador spune că aceste 91 de drone pot fi ușor detectate prin satelit, ceea ce ar implica că serviciile franceze și americane au cunoștință de ele.

„Dacă Donald Trump spune că este nemulţumit, este îngrijorător, deoarece aceste 91 de drone sunt vizibile din satelit. Asta înseamnă că serviciile, franceze sau americane, au detectat cele 91 de drone”, a explicat Jean de Gliniasty.

În paralel, liderii europeni au discutat marți situația din Ucraina într-o convorbire programată la nivel înalt, a anunțat purtătorul de cuvânt al guvernului polonez. Adam Szlapka a informat că premierul Donald Tusk urma să participe la o nouă discuție a liderilor europeni pe tema conflictului, fără a oferi alte detalii despre concluziile întâlnirii.