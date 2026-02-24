Ministrul Finanțelor a subliniat că noul pachet economic marchează o repoziționare strategică a politicilor publice.

„Marcăm o tranziție strategică de la creștere bazată pe consum la creștere bazată pe investiții productive, inovație și producție autohtonă.”

Nazare a arătat că modelul de creștere susținut predominant de consum a generat în trecut presiuni asupra echilibrelor bugetare.

„Am constatat că consumul pe care ne-am bazat ne-a dus în situații de dezechilibru bugetar.”

Oficialul a anunțat introducerea unor mecanisme noi destinate atragerii capitalului privat și stimulării investițiilor de anvergură.

„România va avea un instrument pentru a atrage investiții mari, de peste un miliard de lei. În anii trecuți am pierdut foarte multe investiții mari pentru că nu am avut modalitățile de a oferi unui investitor strategic condițiile necesare pentru a veni în România.”

În viziunea ministrului, pachetul ar trebui să permită României să concureze mai eficient pentru proiecte investiționale regionale și globale.

Unul dintre elementele de noutate evidențiate de Alexandru Nazare este introducerea creditului fiscal.

„Introducem pentru prima dată creditul fiscal și îl folosim în zona de cercetare-dezvoltare-inovare, unde avem scheme dedicate pentru atragerea și scalarea ideilor de business dinspre zona universitară de accelerator înspre zona de business. Acest instrument nu exista până acum.”

Ministrul Finanțelor a precizat că pachetul include și instrumente menite să sprijine activitatea companiilor.

„Bonificațiile fiscale și măsurile pentru a mări lichiditatea firmelor din piață – toată partea fiscală a pachetului rămâne importantă, inclusiv creșterea plafonului de TVA la încasare și introducerea amortizării superaccelerate, dar mai ales creșterea activității profitului reinvestit.”

Nazare a explicat că impactul principal al pachetului este proiectat pe termen mediu și lung.

„Pachetul de relansare nu vizează anul 2026, ca și scheme de finanțare vizează economia României până în 2032. Ca sume până în 2032 avem 5 miliarde de euro pentru toate schemele.”

Totodată, criteriile de aplicare urmează să fie stabilite ulterior.

„Criteriile pentru scheme vor fi elaborate în 90 de zile de la momentul adoptării actelor normative și vor fi dezbătute cu antreprenorii români.”

Ministrul Finanțelor a menționat și evaluarea impactului financiar al măsurilor.

„Impactul se menține – impactul pe anul 2026 este de 2,2 miliarde lei. Efectele le vedem pe termen mediu și lung.”

Nazare a precizat că unele programe vor fi gestionate în colaborare cu alte ministere.

„Noutăți față de varianta inițială: schema de resurse minerale și noi tehnologii va fi gestionată de Ministerul Economiei. Schema de apărare: HG-ul cu criteriile va fi elaborat în colaborare cu Ministerul Economiei.”

Ce prevede pachetul de relansare economică

Pachetul de relansare economică introduce facilități fiscale și instrumente financiare menite să stimuleze investițiile și lichiditatea companiilor.

Printre principalele măsuri se numără:

– Credit fiscal de 10% pentru cercetare-dezvoltare

– Amortizare accelerată și superaccelerată (până la 65%) pentru activele din 2026

– Majorarea pragului pentru mijloace fixe amortizabile la 5.000 lei

– Deduceri pentru listarea la bursă și investiții în acțiuni, obligațiuni și ETF-uri

Executivul propune creșterea plafonului pentru TVA la încasare la 5 milioane lei în 2026 și 5,5 milioane lei din 2027.

Contribuabilii care plătesc la termen vor beneficia de o bonificație de 3% din impozitele datorate.

Regimul fiscal al microîntreprinderilor va fi simplificat prin introducerea unei cote unice de 1%.

Totodată, sunt anunțate scheme de ajutor de stat în valoare de până la 5 miliarde euro până în 2032, vizând investiții în industrie, inovare, apărare și minerale critice.

Impactul bugetar pentru 2026 este evaluat la aproximativ 2,1–2,2 miliarde lei, cu efecte anticipate pe termen mediu și lung.