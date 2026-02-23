Un indicator important pentru stabilitatea economică a României este costul la care statul se împrumută pe termen lung. La maturitatea de 10 ani, dobânda actuală este cu aproximativ 2 puncte procentuale sub nivelul maxim atins în luna mai a anului trecut, când statul se împrumuta la 8,35%. Prin coborârea la pragul de 6,30%, pentru fiecare miliard de lei împrumutat, bugetul economisește aproximativ 20 de milioane de lei anual.

Alexandru Nazare amintește că, la prima rectificare bugetară din anul precedent, 12 miliarde de lei au fost alocate exclusiv pentru plata dobânzilor, sume considerabile care ar fi putut fi investite în infrastructură, sănătate sau educație.

În total, în 2025, cheltuielile cu dobânzile au însumat aproximativ 50,5 miliarde de lei, bani folosiți pentru acoperirea costurilor finanțărilor acumulate din trecut, din cauza gestionării neeficiente a finanțelor publice, potrivit informațiilor publicate de Nazare pe Facebook.

„Dobânzile la împrumuturile statului în lei, pe termen lung, au scăzut în jurul valorii de 6,30% – cel mai mic cost de finanțare din ultimii doi ani. Un indicator important pentru stabilitatea economică a României este costul la care statul se împrumută pe termen lung. Aşa cum se vede în grafic, la maturitatea de 10 ani dobânda este cu 2 puncte procentuale sub nivelul maxim atins în luna mai a anului trecut. Concret, dacă statul se împrumuta anul trecut la 8,35% acum, prin coborîrea la pragul de 6,30%, pentru fiecare miliard de lei împrumutat economisim aproximativ 20 de milioane de lei pe an. La volumele mari de finanțare ale statului, aceste diferențe se traduc în economii consistente pentru buget, pe care le folosim pentru alte cheltuieli prioritare”, a scris ministrul pe Facebook.

Fiecare punct procentual câștigat la dobânda împrumuturilor în lei pe termen lung reduce presiunea asupra bugetului public și eliberează resurse pentru investiții. Scăderea dobânzilor reflectă, de asemenea, încrederea crescută a investitorilor în România și în modul de gestionare a finanțelor publice.

„La prima rectificare bugetară pe care am făcut-o anul trecut, 12 miliarde de lei au mers exclusiv către plata dobânzilor. O sumă enormă, care ar fi putut fi investită în proiecte din infrastructură, sănătate sau educație. În total, în 2025, cheltuielile cu dobânzile au însumat aproximativ 50,5 miliarde de lei – vorbim despre sume imense care, din cauza gestionării neeficiente a finanțelor publice în anii anteriori, nu merg azi în investiții, ci acoperă costuri ale finanțării acumulate din trecut. Astăzi, scăderea dobânzilor este un indicator clar că direcția în care mergem este cea corectă. Fiecare punct procentual câștigat la dobânda împrumuturilor în lei pe termen lung înseamnă o presiune mai mică asupra bugetului public și mai multe resurse disponibile pentru investiții. În același timp, arată și încrederea crescută a investitorilor în România și în modul în care gestionăm astăzi finanțele publice”, a mai scris ministrul pe Facebook.

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României, Ministerul Finanțelor a împrumutat, luni, 863 milioane de lei de la bănci printr-o emisiune de obligațiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală de 92 de luni și un randament mediu de 6,28% pe an.