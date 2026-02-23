Statisticile publicate de Eurostat indică faptul că sectorul agricol a generat 1,2% din PIB-ul Uniunii Europene în 2024. Comparativ cu 2009, nivelul este mai mare cu 0,1 puncte procentuale, ceea ce sugerează o stabilizare a importanței economice a agriculturii în ansamblul economiei europene.

Ponderea agriculturii în PIB depășește clar media UE în mai multe state. Cele mai ridicate valori au fost consemnate în:

-Grecia – 3,2%

-România – 2,5%

-Spania – 2,3%

Aceste procente reflectă atât structura economiilor naționale, cât și rolul tradițional al agriculturii în respectivele țări. Alte niveluri relativ ridicate au fost raportate în Bulgaria, Italia și Croația, fiecare cu 1,8%.

La polul opus, în 12 state membre contribuția agriculturii s-a situat sub 1% din PIB. Cele mai reduse ponderi au fost înregistrate în Luxemburg și Malta, unde sectorul agricol a reprezentat doar 0,2% din economie.

Analiza comparativă arată că în 15 state membre UE agricultura și-a majorat contribuția la PIB în intervalul 2009–2024. Cele mai consistente creșteri au fost observate în:

Grecia – +0,9 pp

Letonia – +0,6 pp

Spania – +0,5 pp

În schimb, unele economii au consemnat diminuări importante. Cele mai accentuate scăderi ale ponderii agriculturii în PIB au fost raportate în:

România – −2,2 pp

Bulgaria – −1,4 pp

Malta – −0,7 pp

Croația – −0,7 pp

Aceste evoluții pot fi asociate atât transformărilor structurale ale economiilor, cât și dinamicii altor sectoare cu creștere mai rapidă.

Deși procentele par reduse la prima vedere, ponderea agriculturii în PIB reprezintă un indicator esențial pentru înțelegerea structurii unei economii. Nivelul contribuției sectorului agricol arată cât de dependentă este o țară de producția primară și cât de diversificată este economia sa.

În general, statele dezvoltate tind să aibă o pondere mai mică a agriculturii în PIB, pe fondul dominației serviciilor și industriilor cu valoare adăugată ridicată. În schimb, economiile în care agricultura ocupă un procent mai mare din PIB sunt, de regulă, mai expuse la riscuri externe precum condițiile climatice, volatilitatea prețurilor la materii prime sau schimbările din politicile agricole europene.

Totodată, dinamica acestui indicator nu reflectă exclusiv performanța agriculturii. O scădere a ponderii sectorului agricol poate indica atât dificultăți în domeniu, cât și dezvoltarea accelerată a altor sectoare economice, cum ar fi IT-ul, construcțiile sau serviciile financiare.

Un alt aspect important este legătura dintre contribuția agriculturii la PIB și ocuparea forței de muncă. În unele state membre UE, agricultura are o pondere modestă în economie, dar continuă să angajeze un număr semnificativ de persoane. Această discrepanță evidențiază provocări legate de productivitate, tehnologizare și modernizarea exploatațiilor agricole.

În plus, sectorul agricol rămâne strategic la nivel european, chiar și în condițiile unei contribuții limitate la PIB. Agricultura influențează direct securitatea alimentară, balanța comercială, stabilitatea prețurilor la alimente și dezvoltarea zonelor rurale.