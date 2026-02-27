Anterior, licența de organizare și autorizația de exploatare a jocurilor de noroc le permiteau operatorilor să își desfășoare activitatea pe întreg teritoriul României fără a fi necesare alte aprobări sau taxe locale. Primăriile erau doar notificate înainte de începerea activității și nu aveau nicio pârghie privind amplasarea sau limitarea sălilor de jocuri.

Noua ordonanță introduce obligația ca operatorii să solicite primăriilor aviz prealabil și să obțină o autorizație anuală de funcționare pentru fiecare localitate în care activează. Autoritățile locale vor putea aproba sau respinge cererile în funcție de prioritățile de dezvoltare urbană, precum și de considerente legate de protecția ordinii publice și a sănătății comunității.

La nivelul municipiului Brașov, administrația locală ia în calcul interzicerea sălilor de jocuri de noroc. Legea nu este retroactivă, însă în momentul în care unităților existente le va expira licența, edilii vor avea posibilitatea de a nu o mai prelungi, conform BizBrașov.

Primarul George Scripcaru a anunțat încă din ședința Consiliului Local din luna ianuarie că administrația este pregătită să adopte măsuri restrictive dure în domeniul jocurilor de noroc, în situația în care legislația națională va permite autorităților locale să reglementeze acest sector.

Din perspectiva edilului, sălile de jocuri de noroc nu aduc plus valoare unei comunități. Chiar și din punct de vedere economic, aportul la bugetul local este considerat insignifiant în raport cu impactul negativ generat.

În perioada următoare, administrația va analiza modalitatea în care funcționarea acestora poate fi restricționată la nivelul municipiului, iar interzicerea ar reprezenta, în opinia primarului, un pas benefic pentru societate, având în vedere numărul persoanelor dependente și problemele asociate acestui fenomen.

„În perioada următoare vom analiza modul în care funcționarea acestora, la nivelul municipiului, poate fi restricționată. Interzicerea asta ar fi un lucru bun pentru societate, având în vedere câte persoane dependente și cu probleme sunt din cauza lor”, a declarat primarul George Scripcaru, potrivit sursei menționate.

Sălile de jocuri de noroc ar putea fi interzise și în municipiul Vaslui, la propunerea primarului Lucian Braniște. Edilul a anunțat joi că va solicita Consiliului Local adoptarea unei hotărâri prin care locațiile cu jocuri de noroc să fie interzise pe raza orașului.

Inițiative similare au fost lansate și de primarii din Miercurea Ciuc, Slatina și Brăila.

Referindu-se la demersul său, primarul a arătat că în ultimii ani jocurile de noroc au devenit o problemă reală în numeroase comunități din România. Dincolo de reclame și de imaginea atractivă a acestor spații, în spatele lor se află frecvent situații dificile, precum familii afectate, datorii, dependență și suferință.

Potrivit unei analize preliminare, în Vaslui funcționează aproximativ 60 de săli cu aparate de jocuri de noroc, un număr considerat ridicat pentru dimensiunea orașului. Primarul consideră că este momentul unei reflecții serioase privind direcția în care se îndreaptă comunitatea și tipul de mediu care se dorește pentru viitor. În opinia sa, protejarea familiilor și a tinerilor trebuie să reprezinte o prioritate.

„La Vaslui, conform unei analize preliminare, funcţionează aproximativ 60 de săli cu aparate de jocuri de noroc. Este un număr mare pentru un oraş ca al nostru şi cred că este momentul să ne întrebăm, cu responsabilitate, ce fel de comunitate vrem să construim pentru viitor. Ca primar, consider că protejarea familiilor şi a tinerilor trebuie să fie o prioritate. Am aşteptat publicarea actului normativ in Monitorul Oficial şi avem astăzi şi instrumentele legale pentru a acţiona. (…) Voi propune Consiliului Local Vaslui adoptarea unei hotărâri prin care să fie interzise locaţiile cu jocuri de noroc pe raza municipiului. Nu este o decizie împotriva cuiva, ci este o decizie pentru oameni. Pentru copiii care nu trebuie să crească într-un oraş dominat de tentaţii periculoase. Pentru familiile care au suferit din cauza dependenţei de jocuri. Pentru un oraş mai sănătos, mai echilibrat şi mai sigur social”, a transmis primarul municipiului Vaslui.

Edilul a precizat că a așteptat publicarea actului normativ în Monitorul Oficial, iar în prezent există instrumentele legale necesare pentru a acționa. El urmează să propună Consiliului Local Vaslui adoptarea unei hotărâri prin care să fie interzise locațiile cu jocuri de noroc în municipiu.

Demersul este prezentat ca o decizie în favoarea comunității, în special a copiilor și a familiilor afectate de dependența de jocuri, cu obiectivul de a construi un oraș mai sănătos, mai echilibrat și mai sigur din punct de vedere social.

Lucian Braniște a subliniat că subiectul este unul sensibil și că este de așteptat să existe opinii diferite în legătură cu o astfel de măsură. În perioada următoare vor fi organizate discuții publice și consultări, pentru ca decizia finală să fie una asumată și corectă pentru întreaga comunitate. Primarul a transmis că își dorește ca Vasluiul să fie un oraș în care oamenii își construiesc viitorul și că acest pas poate fi făcut împreună cu cetățenii.

„Vasluiul trebuie să fie un oraş în care oamenii îşi construiesc viitorul, nu îl pierd la păcănele. Eu cred că putem face acest pas. Şi îl vom face împreună”, a mai spus edilul.

Primarul orașului Râșnov a anunțat și el că intenționează să folosească prevederile legale care permit administrațiilor locale să elimine sălile de jocuri de noroc din interiorul orașelor.

Edilul Horia Motrescu va propune ca, imediat după adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local, să nu mai fie autorizată deschiderea unor noi spații de tip „păcănele” pe raza localității.

Potrivit declarațiilor lui Motrescu, sălile deja existente vor mai putea funcționa pentru o perioadă de cel mult un an, urmând ca pentru deschiderea altor locații noi să nu mai fie emise autorizații.

Edilul a înregistrat un mesaj video pe care l-a postat pe pagina sa de Facebook, anunțându-și decizia.