Primăria Oradea anunță măsuri importante pentru creșterea transparenței și responsabilității fiscale.

Primarul Florin Birta a explicat că noua listă a persoanelor fizice cu datorii la bugetul local va avea rolul de a diferenția contribuabilii: unii care întâmpină dificultăți financiare și pentru care se pot face reeșalonări, și alții care au posibilitatea să plătească, dar aleg să nu o facă.

„Se instituie o procedură de posibilitate de publicare la nivel local a listei debitorilor persoane fizice, astfel încât această listă să ajute, dacă vreţi, şi ca o presiune publică, dar şi o presiune de transparenţă şi de corectitudine faţă de toţi cei care îşi plătesc taxele şi impozitele cu bună-credinţă şi cu mult bun-simţ, astfel încât comunitatea locală să-i cunoască şi pe cei care, poate de ani de zile, sunt rău-platnici la bugetul local”, a declarat ministrul.

Măsura face parte dintr-un pachet mai larg de reformă a administrației publice, adoptat prin ordonanță de urgență de Guvern. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat că publicarea listelor nu este o practică nouă, ci este folosită cu succes în alte șase state membre UE.

Aceasta va oferi comunităților locale un instrument de transparență, astfel încât cetățenii să fie informați despre persoanele care nu își respectă obligațiile fiscale. În plus, cumpărătorii de clădiri, terenuri sau mijloace de transport vor trebui să dovedească plata tuturor impozitelor locale, consolidând disciplina fiscală.

„Cu siguranță vorbim despre două tipuri de oameni. Oameni de bună credință, care se poate să nu aibă în cursul anului bani să-și plătească toate impozitele de prima dată; și atunci se pot face niște reeșalonări, pot discuta cu ei, sunt termene de plată a impozitelor. Și sunt oameni, probabil, care au bani, au posibilitatea să-și plătească aceste impozite, dar nu și le plătesc. Și atunci, cu siguranță, această listă publicată pe site-ul primăriilor îi va face pe cei care au bani, dar nu-și plătesc datoriile, să vină să și le achite la bugetul local”.

Pachetul legislativ adoptat vizează trei direcții principale:

Descentralizarea administrației – simplificarea procedurilor pentru activități locale, precum autorizarea jocurilor de noroc și atestarea domeniului public de către prefecturi. Eficientizarea administrației publice – introducerea posturilor part-time, mobilitate în funcția publică și evaluări bazate pe competențe, reducerea consilierilor din cabinetele demnitarilor și optimizarea cheltuielilor. Transparență și responsabilitate fiscală – publicarea listelor datornicilor, control mai strict al tranzacțiilor imobiliare și suspendarea permisului auto pentru neplata amenzilor.

Aceste măsuri urmăresc reducerea birocrației, apropierea deciziilor administrative de cetățeni și creșterea disciplinei fiscale, stimulând plata corectă a impozitelor locale.