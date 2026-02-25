Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că România se apropie de aprobarea bugetului pentru 2026, care va pune accent pe investiții și pe creștere economică sustenabilă. Potrivit oficialului, aprobarea finală ar putea avea loc în doar câteva zile, marcând o schimbare importantă față de anii anteriori.

„La buget se lucrează de ceva timp. Au fost discuții cu fiecare ministru în parte, cu fiecare ordonator principal de credite. S-au stabilit limitele bugetare, s-a stabilit direcția. Sigur că era nevoie ca acest pachet de reforme să fie adoptat. Asta s-a întâmplat aseara, din fericire. Mai târziu, dar e bine că s-a întâmplat. Iar bugetul ar trebui să intre în linie dreaptă în următoarele două săptămâni, din punctul meu de vedere, adică să fie adoptat în guvern poate chiar săptămâna viitoare, spre final, vom vedea cum evoluează lucrurile, apoi să vină în Parlament”, spune Abrudean.

Aceasta accelerează procesul, după ce în ultimii ani aprobarea bugetului a întârziat frecvent, afectând planificarea proiectelor guvernamentale și investițiile strategice.

Un aspect definitoriu al bugetului este direcția spre investiții, care vor reprezenta aproape 8% din PIB, adică aproximativ 160 de miliarde de lei.

Prin această strategie, România urmărește să stimuleze economia pe termen lung, să reducă dependența de consumul intern și să susțină dezvoltarea durabilă prin investiții în tehnologie, infrastructură și servicii publice.

În privința posibilelor contestații legale, președintele Senatului a afirmat că ordonanțele recente au fost întocmite conform normelor legale și constituționale, reducând riscurile de blocaj. Astfel, procesul de aprobare a bugetului poate continua fără obstacole majore, consolidând stabilitatea economică și predictibilitatea pentru investitori.