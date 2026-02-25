Bugetul pe anul 2026 va fi aprobat în curând
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că România se apropie de aprobarea bugetului pentru 2026, care va pune accent pe investiții și pe creștere economică sustenabilă. Potrivit oficialului, aprobarea finală ar putea avea loc în doar câteva zile, marcând o schimbare importantă față de anii anteriori.
„La buget se lucrează de ceva timp. Au fost discuții cu fiecare ministru în parte, cu fiecare ordonator principal de credite. S-au stabilit limitele bugetare, s-a stabilit direcția. Sigur că era nevoie ca acest pachet de reforme să fie adoptat. Asta s-a întâmplat aseara, din fericire. Mai târziu, dar e bine că s-a întâmplat. Iar bugetul ar trebui să intre în linie dreaptă în următoarele două săptămâni, din punctul meu de vedere, adică să fie adoptat în guvern poate chiar săptămâna viitoare, spre final, vom vedea cum evoluează lucrurile, apoi să vină în Parlament”, spune Abrudean.
Aceasta accelerează procesul, după ce în ultimii ani aprobarea bugetului a întârziat frecvent, afectând planificarea proiectelor guvernamentale și investițiile strategice.
Investiții majore pentru creștere economică sănătoasă
Un aspect definitoriu al bugetului este direcția spre investiții, care vor reprezenta aproape 8% din PIB, adică aproximativ 160 de miliarde de lei.
Prin această strategie, România urmărește să stimuleze economia pe termen lung, să reducă dependența de consumul intern și să susțină dezvoltarea durabilă prin investiții în tehnologie, infrastructură și servicii publice.
În privința posibilelor contestații legale, președintele Senatului a afirmat că ordonanțele recente au fost întocmite conform normelor legale și constituționale, reducând riscurile de blocaj. Astfel, procesul de aprobare a bugetului poate continua fără obstacole majore, consolidând stabilitatea economică și predictibilitatea pentru investitori.
„Un buget extrem de așteptat. Sigur că ne-am obișnuit în ultimii ani ca bugetul să fie aprobat până pe 31 decembrie. Nu a fost situația în acest an. Suntem în această realitate. Dar trebuie să vedem iarăși partea bună a lucrurilor, pentru că acest buget pornește de la ideea unei creșteri economice de aproape 1% bazată pe investiții, nu pe consum, cum am fost obișnuiți în ultima perioadă. Am avut creștere economică în România, dar avea la bază consum. Consum care era mai mult pe datorie, pentru că România se împrumuta pentru a plăti pensii, salarii și așa mai departe. De aici creștea consumul, dar consumul nu era sau nu genera o creștere economică sănătoasă. Acest buget va fi un buget echilibrat, un buget record din perspectiva investițiilor, cu aproape 8% din PIB, adică aproape 160 de miliarde de lei care vor merge spre investiții”, a mai spus președintele Senatului.
