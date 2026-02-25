Sorin Grindeanu a recunoscut că, în primele luni de guvernare, PSD și-a concentrat prea puțin eforturile asupra guvernării, implementării PNRR și consolidării relațiilor în cadrul coaliției, menționând că partidul se află într-o alianță cu partide de dreapta și că adesea a avut impresia că rămâne singur pe anumite propuneri și măsuri, fiind totuși singurul partid de stânga. El a subliniat că, în această perioadă, dialogul a lipsit, ceea ce a complicat luarea deciziilor în coaliție.

În același timp, Grindeanu a precizat că problemele nu au fost ignorate, amintind de măsuri precum CASS-ul pentru veterani și pentru mame. Evaluarea propunerilor PSD va fi făcută odată cu bugetul, iar importanța acestora va fi analizată atât în privința alocărilor bugetare, cât și a măsurilor fiscale.

Liderul PSD a mai subliniat că nu a dat niciun ultimatum și nu a amenințat că partidul ar putea părăsi guvernarea. Deciziile vor fi luate printr-o consultare internă, așa cum s-a procedat și la intrarea în guvern, iar importanța săptămânilor următoare va fi crucială, în special în contextul proiectului de buget și a includerii propunerilor PSD.

”Cred că toți am greșit în această perioadă, chiar cu începutul, în loc să încercăm să ne ocupăm mult de ce înseamnă guvernare, de ce înseamnă PNRR, de ce înseamnă până la urmă o consolidare a relațiilor în interiorul acestei coaliții nu ușoare. PSD-ul e într-o coaliție de partide de dreapta. Poate a apărut în această perioadă și această imagine în care pare că suntem singuri pe diverse propuneri, diverse măsuri pe care le cerem în cadrul coaliției, fiind totuși singurul partid de stânga. Lucrurile nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze în cadrul coaliției. Au fost lunile de început în care să știți că a lipsit dialogul, pornind chiar de la pachetul unu. Le-am depășit, dar să știți că nu le-am lăsat deoparte: CASS-ul pentru pentru veteranii de război, pentru mame.

Evaluările le facem la buget, trebuie să văd bugetul și contează foarte mult ca propunerile PSD pe care le-am făcut și pe care le vrem a fi prinse, fie că vorbim de alocări bugetare, fie că vorbim de măsuri fiscale care trebuie să fie îndreptate în funcție de aceste lucruri. Eu nu dau niciun ultimatum, pe mine nu m-ați auzit în această perioadă să spun că dacă nu se întâmplă ceva, PSD-ul iese de la guvernare. De fiecare dată am spus că PSD-ul va face o consultare internă, așa cum am hotărât în iunie, dacă intrăm sau nu la guvernare, așa vom lua decizia dacă mai rămânem sau nu și cum rămânem la guvernare. Așa e corect față de toți colegii mei de de partid și atunci va conta foarte mult. Vor conta aceste săptămâni foarte mult – o săptămână, 10 zile până când Guvernul consideră că trebuie poate să trimită proiectul de buget în Parlament, dacă se ține cont sau nu de propuneri de PSD”, arată acesta.

Sorin Grindeanu a confirmat că Partidul Social Democrat (PSD) va organiza un vot intern pentru a decide dacă partidul dorește să continue coaliția cu Partidul Național Liberal (PNL) și să îl susțină pe Ilie Bolojan ca prim-ministru sau dacă vrea un alt lider PNL. Consultarea internă va aborda, de asemenea, opțiunea ca PSD să continue guvernarea cu sau fără Uniunea Salvați România (USR).

Într-un interviu pentru G4Media, Grindeanu a explicat că votul va fi mai extins decât cel realizat vara trecută, când aproape 5.000 de membri PSD, inclusiv primari și consilieri locali, au votat pentru menținerea coaliției.

Președintele PSD a subliniat că votul intern va clarifica poziția partidului în contextul tensiunilor din coaliție. Grindeanu a menționat că USR a fost criticat de membri pentru campanii ostile împotriva PSD și că lipsa dialogului în primele luni a creat dificultăți în luarea deciziilor.

“M-am gândit și o să le propun colegilor, să facem o consultare un pic mai extinsă decât ceea ce am făcut în vara anului trecut. În vara anului trecut, aproape 5000 de colegi, toate comitetele politice județene, care înseamnă toți primarii, consilieri județeni și așa mai departe, au votat și într-o proporție destul de mare, într-un procent mare, au spus da, mergem în această formă în această coaliție. De data aceasta aș face un pic mai mult de atât. O întrebare DA/NU – având în vedere toate aceste aspecte care țin de buget, de modul în care funcționează coaliția, de pulsul pe care îl simt foarte bine primarii, consilieri noștri locali, dacă e să fie DA, dacă păstrăm această coaliție în această formă, adică împreună PSD, PNL, UDMR, USR sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu. Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan, pentru că protocolul poate să rămână foarte simplu PSD, PNL, UDMR și cu un alt prim-ministru dat de PNL”, a spus Sorin Grindeanu pentru G4Media.

Grindeanu a ținut să sublinieze că nu se pune problema unui ultimatum, ci a unei consultări interne tradiționale, în care membrii PSD să decidă viitorul coaliției și al prim-ministrului.

Votul intern din PSD vine într-un moment crucial, după cinci luni de guvernare în care protocolul inițial semnat în iunie 2025 a întâmpinat dificultăți și neînțelegeri între partidele din coaliție. Decizia membrilor PSD va stabili dacă alianța continuă în forma actuală sau dacă se va rediscuta structura guvernamentală și conducerea executivă.