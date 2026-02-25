Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului anunță că va solicita oficial declanșarea urmăririi penale împotriva premierului și a ministrului Dezvoltării, , după adoptarea ordonanței de urgență privind reforma administrativă. Liderul sindical susține că actul normativ contravine atât legislației în vigoare, cât și Constituției României.

Potrivit lui Noni Iordache, ordonanța de urgență încalcă Legea 115/1999, articolul 8, alineatul 1, litera a), care prevede că împiedicarea prin mijloace frauduloase a exercitării unui drept sau a unei libertăți a unui cetățean constituie infracțiune, sancționată cu închisoare între 1 și 5 ani.

„Dacă ne uităm foarte atent la legea 115/1999, articolul 8, aliniat 1, litera a), coroborând cu toate punctele de vedere și observațiile de la instituțiile statului, inclusiv cele două instituții de rang constituțional, Consiliul Economic și Social și Consiliul Legislativ, vedem de fapt că această ordonanță este o fraudă. Și atunci, dacă ne revenim la legea 115/1999, articolul 8, aliniat 1, litera a), regăsim acolo că împiedicarea prin mijloace frauduloase a execitării unui drept sau a unei libertăți a unui cetățean reprezintă infracțiune și este pedepsită cu închisoarea de la 1 la 5 ani”, a declarat Iordache.

Sindicatul susține că ordonanța nu respectă Constituția României și că metodele folosite pentru promovarea acesteia sunt frauduloase.

Prin aceste declarații, sindicaliștii accentuează importanța respectării legislației și a transparenței în procesul de reformă administrativă, subliniind că orice încălcare a Constituției afectează direct drepturile angajaților Guvernului.

„Nu putem să mai permitem încălcarea Constituției și nici măcar aceste metode care din perspectiva noastră sunt frauduloase, de vreme ce inoculezi opiniei publice și tuturor că avizele și avertismentele instituției, inclusiv ale membrilor Guvernului nu sunt decât simple avize de luat”, a spus acesta.

Organizația sindicală va trimite două solicitări oficiale:

Către Parlament – pentru încuviințarea urmăririi penale a premierului Ilie Bolojan și a ministrului Dezvoltării, Cseke Attila. Către Parchetul General – pentru sesizarea președintelui României privind declanșarea procedurii legale.

„Astea sunt avize care vin din partea unor experți, din partea unor instituții care sunt îndrituite din punct de vedere constituțional să respecte ordinea constituțională și ordinea de drept în România, dacă ea mai există la acest moment”, a mai declarat liderul sindical.

De asemenea, o adresă va fi transmisă direct premierului Ilie Bolojan, solicitând aprobarea urmăririi penale a ministrului Cseke Attila. Sindicatul avertizează că va continua să urmărească respectarea legii și protecția drepturilor angajaților Guvernului.