Șeful Guvernului a precizat că, înainte de plecarea externă, a semnat actele normative adoptate în ședința de Guvern desfășurată în seara precedentă:

”Ordonanţa privind reforma în administraţie a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare. Înainte de a pleca la Bruxelles, am semnat cele două ordonanţe adoptate în şedinţa de Guvern de ieri seară: reforma administraţiei publice şi cea privind relansarea economică”.

Premierul a explicat și obiectivele urmărite prin reforma administrației:

”Prin prima ordonanţă vom reduce risipa în administraţie, vom avea o administraţie mai eficientă, mutăm deciziile mai aproape de oameni”.

În același mesaj, Ilie Bolojan a făcut referire la cea de-a doua ordonanță, axată pe redresarea economică. Potrivit acestuia, documentul vizează stimularea producției interne, sprijinirea exporturilor și susținerea investițiilor strategice, cu scopul relansării creșterii economice.

Declarațiile recente ale premierului vin să întărească poziția Executivului privind legalitatea măsurilor adoptate. Marți, Ilie Bolojan a afirmat că cele două acte normative aprobate de Guvern sunt conforme cu Legea fundamentală și că au fost adoptate fără observații din partea ministerelor avizatoare:

”Consider că prevederile care sunt cuprinse în cele două acte normative, având avizele ministerelor avizatoare, sunt prevederi care respectă Constituţia. Sunt lucruri care trebuiau puse în practică în aşa fel încât să avem o schimbare în administraţie. În mod inevitabil, orice fel de schimbare, de la eliminarea risipei, de la creşterea eficienţei. de la creşterea capacităţii administraţiei publice locale de a-şi încasa impozitele, de la creşterea capacităţii administraţiei de a face politici în urbanism sau la descentralizare, naşte discuţii pentru că, în mod inevitabil, schimbările înseamnă şi rezistenţă. Dar consider, aşa cum s-a întâmplat şi până acum la celelalte proiecte, inclusiv la componenta de pensii de magistraţi care s-a dovedit a fi constituţională, că şi cele două proiecte respectă prevederile constituţionale”.

Cele două ordonanțe – reforma administrației publice și pachetul de relansare economică – reprezintă, potrivit Guvernului, piloni centrali ai programului de guvernare. Autoritățile susțin că măsurile vor contribui la eficientizarea aparatului public și la stimularea economiei într-un context marcat de presiuni bugetare și nevoia de investiții.

Publicarea în Monitorul Oficial va marca intrarea în vigoare a noilor prevederi.