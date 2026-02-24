Sorin Grindeanu afirmă că discuțiile recente cu ministrul Transporturilor au avut ca punct central asigurarea finanțării necesare pentru marile investiții, subliniind că acestea nu pot fi puse în pericol de lipsa resurselor bugetare.

În urma întâlnirii, liderul PSD a transmis un mesaj ferm privind prioritățile partidului în materie de infrastructură și dezvoltare economică.

„Am avut o discuţie foarte bună azi cu ministrul transporturilor legată de buget. PSD nu va renunţa la marile proiecte de infrastructură din România. Anul acesta este anul în care se pot doborî recorduri la numărul de kilometri daţi în circulaţie”, spune Sorin Grindeanu pe Facebook.

Declarația vine într-un moment în care autoritățile lucrează la conturarea bugetului pentru anul următor, iar presiunile pentru alocări consistente către infrastructură sunt în creștere. Grindeanu insistă că proiectele mari trebuie să rămână o prioritate strategică, indiferent de constrângerile financiare.

În același context, acesta a reiterat faptul că investițiile în transport reprezintă unul dintre principalele motoare de dezvoltare economică și că orice încetinire a acestora ar avea efecte negative asupra economiei naționale.

Sorin Grindeanu susține că România ar putea atinge în acest an un prag semnificativ în ceea ce privește infrastructura rutieră, dacă ritmul actual al lucrărilor este menținut și susținut financiar.

Fostul ministru al Transporturilor a indicat o estimare concretă privind livrările de infrastructură rutieră, arătând că obiectivul este ambițios, dar realizabil. Potrivit acestuia, se poate ajunge la aproximativ 250 de kilometri de autostradă și drum expres dați în circulație, cu posibilitatea depășirii acestui prag.

Pentru atingerea acestui obiectiv, Grindeanu consideră esențială continuarea activității la același nivel de eficiență în cadrul instituțiilor responsabile.

„Pentru asta trebuie să se continue munca foarte bună la Ministerul Transporturilor şi la CNAIR şi trebuie să existe finanţare”, subliniază Grindeanu.

El atrage atenția că rezultatele depind direct de stabilitatea financiară și de capacitatea autorităților de a susține ritmul lucrărilor, în condițiile în care proiectele de infrastructură sunt complexe și necesită resurse constante.

Sorin Grindeanu avertizează că lipsa finanțării adecvate poate duce rapid la încetinirea sau chiar blocarea proiectelor de infrastructură, ceea ce ar afecta atât dezvoltarea economică, cât și credibilitatea autorităților.

În calitate de lider al PSD și fost ministru al Transporturilor, acesta subliniază că este conștient de importanța menținerii unui ritm accelerat al investițiilor în infrastructura mare. El insistă că bugetul pentru 2026 trebuie construit în jurul acestor priorități.