Florin Manole a subliniat semnificația politică și socială a pachetului, făcând referire la poziția exprimată de liderul PSD:

„Domnul președinte al Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, a spus că acest pachet este o piatră de încercare. Și are dreptate. Este un moment în care lucrurile se vor tranșa”.

Pentru pensionari, Guvernul propune un mecanism deja utilizat în anii anteriori, cu ajutoare financiare acordate înainte de Paște și Crăciun. Concret, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei ar urma să primească 1.000 de lei, în două tranșe egale.

Cei cu pensii între 1.500 și 2.000 de lei ar beneficia de 800 de lei, iar pensionarii cu venituri între 2.000 și 3.000 de lei ar urma să primească 600 de lei.

„Este vorba de aproximativ 2,8 milioane de pensionari și un impact bugetar de 2,3 miliarde de lei”.

Pachetul de solidaritate socială nu se limitează la pensionari. Programul include și măsuri dedicate familiilor aflate în cele mai dificile situații, în special celor cu copii cu dizabilități. Ministrul a explicat că, în prezent, nivelul unor ajutoare este extrem de redus.

„Un copil cu dizabilități cu grad ușor primește acum 50-80 de lei pe lună. Propunem ca acești copii să ajungă la 200 de lei. Nu vorbim de sume extraordinare, dar pentru aceste familii fiecare leu contează”.

Florin Manole a precizat că măsurile nu reprezintă „o paradă”, ci o intervenție limitată, dar necesară în actualul context economic.

De asemenea, tichetele de grădiniță pentru copiii proveniți din familii foarte sărace ar urma să fie dublate, de la 133 de lei, cu condiția frecventării cursurilor. Alte intervenții vizează familiile monoparentale și biparentale cu venituri extrem de mici.

„Avem aproximativ 35.000 de familii monoparentale în care venitul mediu per adult este de cel mult 366 de lei pe lună. Sunt praguri de venit de ți-e rușine să le rostești”.

Ministrul Muncii a respins criticile privind utilitatea acestor ajutoare, susținând că banii se vor întoarce rapid în economie prin consum.

„Nu este nicio teorie, este o certitudine. Acești oameni cheltuiesc toți banii pe strictul necesar. Nu se duc în depozite bancare”.

Întrebat despre sursele de finanțare, Florin Manole a arătat că o parte dintre fonduri pot proveni din efectele majorării salariului minim, din creșterea colectărilor din TVA, dar și din îmbunătățirea colectării fiscale.

„Numai din TVA, în decembrie, au fost aproape 13 miliarde de lei în plus. O mare parte din acești bani vine din scumpiri, care îi lovesc cel mai tare pe cei săraci. Haideți să întoarcem o parte din acești bani către ei”.

Ministrul a menționat și rolul ANAF, subliniind însă că inflația rămâne principalul factor care a contribuit la creșterea veniturilor bugetare.

Florin Manole a explicat că strategia PSD este ca pachetul de solidaritate socială să fie adoptat înainte de legea bugetului, pentru ca sumele să fie prevăzute explicit.

„Am transmis acest pachet către Ministerul Finanțelor. Există empatie, dar trebuie găsite și sursele de finanțare. Înțeleg rolul fiecăruia”.

În final, ministrul a avertizat că lipsa unor măsuri pentru categoriile vulnerabile nu poate fi acceptată.