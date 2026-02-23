Sindicaliştii au participat luni, 23 februarie 2026, la dezbaterea publică pe Proiectul de OUG iniţiat de Ministerul Dezvoltării, solicitând retragerea proiectului sau eliminarea articolului LVI, considerat neconstituţional.

Protestul este programat pentru ora 17.00, înainte de şedinţa de Guvern în care se va adopta OUG-ul, după dezbaterea şi avizarea proiectului de către plenul Consiliului Economic şi Social, programată la ora 16.00. SNPPC face apel la toţi poliţiştii din Bucureşti şi din ţară să participe, indiferent dacă sunt sindicalizaţi sau nu, pentru a se opune unei noi nedreptăţi împotriva poliţiştilor şi militarilor.

„Astăzi, 23.02 2026, între orele 08.30-13.05, SNPPC a participat la dezbaterea publică pe Proiectul de OUG iniţiat de Ministerul Dezvoltării, proiect care, la Art. LVI stabileşte că, in 30 de zile de la adoptarea sa, MApN şi MAI trebuie să modifice Lg 223/2015 şi să majoreze vârsta standard de pensionare a poliţiştilor şi militarilor, unde am solicitat retragerea proiectului (este neconstituţional) sau ELIMINAREA art LVI din proiectul de OUG”, au transmis reprezentanţii Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi al Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne.

Sindicaliştii au trimis Guvernului o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan, viceprim-ministrului şi ministrului Afacerilor Interne, Marian-Cătălin Predoiu, şi viceprim-ministrului şi ministrului Apărării Naţionale, Radu Miruţă, în care prezintă problemele şi revendicările personalului din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională.

Aceştia semnalează salarizarea precară şi neaplicarea corectă a Legii-cadru nr. 153/2017 pentru militari, poliţişti şi personal contractual, diminuarea drepturilor financiare prin raportarea acestora la salariile din trecut, actualizarea insuficientă a normei de hrană şi deficitul masiv de personal în structurile MAI şi MApN, care afectează eficienţa serviciilor şi a misiunilor internaţionale. În plus, sindicaliştii solicită eliminarea inechităţilor şi actualizarea pensiilor militare de stat, precum şi atenţie pentru pensionarii aflaţi în pragul vârstei standard, în condiţiile incertitudinii legislative. Aceştia amintesc şi că vârsta de pensionare va creşte treptat de la 60 la 65 de ani, între 2031 și 2035, iar pensiile militare trebuie să reflecte riscurile profesionale, complexitatea misiunilor şi recunoaşterea sacrificiilor angajaţilor, conform legislaţiei în vigoare.

„Vă aşteptăm la protest în Piaţa Victoriei (la Guvern), pentru a ne opune unei noi nedreptăţi la adresa poliţiştilor/militarilor! Evoluţia este într-o dinamică foarte rapidă şi la fel trebuie să fim şi noi: rapizi în reacţie! Aşteptăm toţi poliţiştii din Bucureşti şi nu numai, indiferent unde sau daca sunt sau nu sindicalizaţi”, au transmis sindicaliştii.

Sindicaliştii subliniază că predictibilitatea în carieră, salarizare şi pensionare este esenţială pentru capacitatea operaţională a Forţelor Armate şi a sistemului naţional de ordine şi siguranţă. În caz că revendicările nu vor fi analizate şi soluţionate, SNPPC îşi rezervă dreptul să organizeze ample manifestări sindicale, inclusiv grevă a personalului contractual. Preşedintele Biroului Executiv FSNPPC, Vasile Zelca, a solicitat o întâlnire urgentă cu premierul pentru discutarea revendicărilor.

Aceasta este scrisoare transmisă de sindicaliști: