Într-un mesaj publicat pe Facebook, ministrul a evidențiat evoluția absorbției fondurilor europene:

”AMR 189 de zile de PNRR: Acum ori niciodată! În primăvara lui 2025 erau cheltuiţi aproximativ 4 miliarde de euro din PNRR. Prin eforturile şi mobilizarea guvernului actual din ultimele luni am ajuns la 10,15 miliarde de euro. Asta înseamnă că, împreună cu ministerele şi autorităţile implicate, am dublat absorbţia faţă de tot ce se făcuse din 2021 până în 2025. E o veste bună şi le mulţumesc tuturor celor care au înţeles miza şi s-au mobilizat”.

Ministrul subliniază că ritmul actual trebuie accelerat pentru a respecta calendarul convenit cu Comisia Europeană:

”Provocarea acum este însă şi mai mare: în următoarele 6 luni trebuie să mai aducem aproape 11 miliarde de euro în ţară, cu proiecte de investiţii finalizate, recepţionate şi reforme îndeplinite la timp, pe baza calendarului agreat cu Comisia Europeană, până la termenul-limită de 31 august 2026”.

Dragoș Pîslaru a explicat că, în primele luni ale anului, au fost analizate stadiile reformelor și investițiilor din PNRR, utilizând un sistem de monitorizare de tip semafor:

”În primele două luni ale acestui an am lucrat intens cu fiecare din ministerele coordonatoare de reforme şi investiţii pentru a vedea exact cum stăm pe PNRR, am centralizat totul în funcţie de progresul raportat la zi pe sistem de tip semafor – roşu, galben, verde. Astăzi (…) am analizat fiecare măsură aflată la risc de neîndeplinire (…) şi am discutat măsurile de remediere”.

În cadrul reuniunii, prim-ministrul Ilie Bolojan a transmis un avertisment clar:

”Mesajul prim-ministrului Ilie Bolojan (…) a fost cât se poate de tranşant: cei care nu vor realiza proiectele pe care şi le-au asumat vor răspunde politic şi financiar”.

Ministrul a atras atenția asupra riscurilor asociate întârzierilor:

”Nu mai e loc de prelungiri, amânări sau renegocieri. Dacă ratăm aceste obiective, vom pierde bani, vom plăti penalităţi şi vom pierde şi credibilitatea pe care am recâştigat-o cu greu în faţa partenerilor europeni”.

Acesta a reafirmat angajamentul ministerului pentru finalizarea proiectelor și reformelor asumate.

Oficialul a precizat că rezultatele PNRR pot deveni rapid tangibile dacă instituțiile responsabile își respectă obligațiile: