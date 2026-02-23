Ilie Bolojan a avertizat explicit că responsabilitatea pentru eventualele pierderi de fonduri din PNRR va fi asumată la nivel politic și administrativ, fără excepții. Mesajul transmis în cadrul Comitetului Interministerial de Coordonare a fost unul direct, care vizează accelerarea urgentă a implementării reformelor și investițiilor.

Premierul a subliniat că miniștrii și secretarii de stat vor răspunde politic, inclusiv prin demitere, dacă România nu își respectă angajamentele asumate în relația cu Comisia Europeană.

„Răspunderea pentru neîndeplinirea angajamentelor va fi de două categorii. Va fi răspundere politică pentru miniștrii și secretarii de stat. Mă refer inclusiv la revocări din funcție în cazul în care România va pierde bani din PNRR. În cazul directorilor și personalului din administrație, nu este cazul să mai vedem că încasează spor de fonduri europene dacă țara noastră pierde bani”, a subliniat prim-ministrul Bolojan.

În același context, șeful Executivului a cerut monitorizarea constantă a progreselor, astfel încât blocajele să fie identificate și eliminate rapid. Reuniunea a analizat situația cererilor de plată 3 și 4, deja transmise, dar și pregătirea cererilor 5 și 6, care urmează să fie depuse.

Guvernul a precizat că discuțiile au vizat inclusiv întârzierile existente și soluțiile pentru remedierea acestora. „Este vorba despre aspectele restante aferente cererilor de plată 3 şi 4, transmise de Guvern Comisiei Europene, precum şi despre cele referitoare la cererile de plată 5 şi 6, care urmează să fie transmise în perioada următoare”, arată Guvernul într-un comunicat oficial.

Ilie Bolojan a cerut ministerelor să crească ritmul de lucru și să respecte termenele-limită stabilite, în special cel din 31 august 2026, până la care România trebuie să finalizeze angajamentele asumate prin PNRR.

Premierul a insistat și asupra eliminării întârzierilor la plata facturilor pentru lucrările deja efectuate, subliniind că astfel de blocaje afectează direct implementarea proiectelor. În paralel, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a realizat o analiză detaliată a stadiului jaloanelor și țintelor.

Ministrul a atras atenția că ritmul actual trebuie accelerat semnificativ pentru a dubla sumele atrase într-un interval scurt.

„Dacă anul trecut am crescut absorbția din PNRR de la aproximativ 4 miliarde de euro la peste 10,5 miliarde de euro, în următoarele șase luni trebuie să trecem la un ritm și mai intens pentru a dubla această sumă. Fac apel la fiecare minister ca până la sfârșitul săptămânii să transmită MIPE informații actualizate privind progresele făcute și un calendar al activităților pe care le are în vedere pentru a avea un status cât mai actual al implementării”, a afirmat ministrul Dragoș Pîslaru.

În ceea ce privește finanțarea, autoritățile au anunțat că bugetul pentru 2026 va include sume semnificativ mai mari pentru cofinanțarea proiectelor. Secretarul de stat Florin Zaharia a precizat că alocările vor crește cu 70% față de anul precedent, ajungând la aproximativ 73 de miliarde de lei, ceea ce va permite inclusiv autorităților locale să implementeze proiectele asumate.

La reuniune au participat vicepremierii, miniștri, secretari de stat și reprezentanți ai instituțiilor implicate în coordonarea reformelor și investițiilor din PNRR.

Ilie Bolojan a discutat și despre stadiul general al implementării PNRR, în condițiile în care România a depășit pragul de 50% din totalul fondurilor disponibile.

Planul Național de Redresare și Reziliență are rolul de a susține dezvoltarea economică prin reforme și investiții strategice, menite să crească reziliența și capacitatea de reacție la crize. În acest context, autoritățile trebuie să prioritizeze proiectele aferente următoarelor cereri de plată.

Conform datelor oficiale, România a încasat până în prezent peste 10,7 miliarde de euro, sumă care include prefinanțarea și plățile aferente primelor trei cereri. Din total, peste 6,4 miliarde de euro reprezintă fonduri nerambursabile, iar restul sunt împrumuturi.

În baza deciziei Consiliului UE, România are de transmis șase cereri de plată, ultimele două fiind programate pentru anul 2026. Cererea finală trebuie depusă până la 30 septembrie 2026 și include un număr semnificativ de jaloane și ținte.

Cererea de plată nr. 5 va include 28 de jaloane și ținte, în timp ce cererea nr. 6 va avea 151 de astfel de obiective, acoperind atât componenta nerambursabilă, cât și cea rambursabilă a finanțării.

Premierul Ilie Bolojan a reiterat necesitatea accelerării implementării și a eliminării blocajelor administrative, cerând instituțiilor responsabile să asigure un ritm constant și eficient al proiectelor, fără întârzieri în execuție sau în decontarea lucrărilor.