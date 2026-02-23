Fostul premier Victor Ponta critică dur actuala guvernare, susținând că autoritățile nu răspund nevoilor cetățenilor și că România traversează o perioadă marcată de tensiune și lipsă de încredere publică.

Într-un interviu acordat România TV, Ponta a atras atenția asupra faptului că oamenii simt că sunt ignorați de cei aflați la conducere, iar guvernul USR pare deconectat de realitatea de zi cu zi.

Potrivit lui Ponta, liderii actuali nu își asumă responsabilitatea pentru deciziile politice, iar cetățenii resimt efectele acestei atitudini.

„Când ești într-un serviciu public, tot timpul te gândești ce să faci ca cei care îți plătesc salariul și care te-au pus în funcție să fie mulțumiți de ceea ce faci. Și în străinătate, mă gândesc cum să-i servesc, acum lucrurile s-au schimbat în sensul în care și guvernul, care e USR-ul, ei nu răspund în fața oamenilor”, spune fostul premier.

Victor Ponta a subliniat că tonul pesimist al unor oficiali locali contribuie la amplificarea frustrării publice.

Fostul premier a explicat că, pentru a depăși această perioadă dificilă, autoritățile ar trebui să demonstreze mai multă empatie și să ofere soluții concrete, nu doar să genereze conflicte sau să caute „dușmani” pentru a stimula tensiuni. Ponta a subliniat că România se află într-o „prăpastie” și că, deși a mai vorbit despre acest lucru, nu s-a ajuns încă la fundul ei.