Victor Ponta denunță lipsa de responsabilitate a guvernului
Fostul premier Victor Ponta critică dur actuala guvernare, susținând că autoritățile nu răspund nevoilor cetățenilor și că România traversează o perioadă marcată de tensiune și lipsă de încredere publică.
Într-un interviu acordat România TV, Ponta a atras atenția asupra faptului că oamenii simt că sunt ignorați de cei aflați la conducere, iar guvernul USR pare deconectat de realitatea de zi cu zi.
Potrivit lui Ponta, liderii actuali nu își asumă responsabilitatea pentru deciziile politice, iar cetățenii resimt efectele acestei atitudini.
„Când ești într-un serviciu public, tot timpul te gândești ce să faci ca cei care îți plătesc salariul și care te-au pus în funcție să fie mulțumiți de ceea ce faci. Și în străinătate, mă gândesc cum să-i servesc, acum lucrurile s-au schimbat în sensul în care și guvernul, care e USR-ul, ei nu răspund în fața oamenilor”, spune fostul premier.
Ilie Bolojan, criticat din cauza lipsei unui ton mai optimist
Victor Ponta a subliniat că tonul pesimist al unor oficiali locali contribuie la amplificarea frustrării publice.
Fostul premier a explicat că, pentru a depăși această perioadă dificilă, autoritățile ar trebui să demonstreze mai multă empatie și să ofere soluții concrete, nu doar să genereze conflicte sau să caute „dușmani” pentru a stimula tensiuni. Ponta a subliniat că România se află într-o „prăpastie” și că, deși a mai vorbit despre acest lucru, nu s-a ajuns încă la fundul ei.
”Știu că nu le pot face oamenii absolut nimic. Peste trei ani e votul, s-a dovedit și că dacă votezi se poate anula și tot timpul trebuie să găsim niște dușmani pe care îi urâm și să stârnim oameni împotriva lor. Trebuie să arăți puțină înțelegere, să te pui în pielea omului obișnuit, să le dai o speranță.
Nu e nimeni în România să spună că e o perioadă grea, dar de ce e grea, facem așa și o să fie bine. Aș vrea un mesaj optimist de la domnul Bolojan, e tot timpul încruntat. Cei din jurul lui spun: mai dă-le la români, mai fă-le, că sunt niște nenorociți. Suntem într-o prăpastie, eu am mai spus și o să vin la un moment dat și o să spun, dar nu am ajuns la fundul ei, mai avem mult”, arată Victor Ponta.
