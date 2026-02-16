Victor Ponta avertizează că România a fost plasată în „Triunghiul Odesa” în 2024 și a fost împiedicată să se alăture patrulaterului pro-american
Fostul premier Victor Ponta a explicat clar situația României în politica externă și perspectivele țării, subliniind că poziția României ține atât de demnitatea națională și mândria, cât și de interesele suverane privind securitatea și dezvoltarea economică.
El a scris, pe Facebook, că România a fost, în 2024, plasată la marginea Europei politice, ca o „zonă tampon” între Ucraina și Rusia, într-un aranjament denumit oficial „Triunghiul Odesa” de ministrul Oana Țoiu. Totuși, potrivit lui Ponta, odată cu alegerea lui Donald Trump la Washington și alegerile din Cehia și Polonia, s-a format un „patrulater” pro-american, Grupul de la Vișegrad, care, alături de Italia, a devenit unul dintre partenerii politici privilegiați ai Statelor Unite în Europa.
El a susținut că România ar fi trebuit blocată în „triunghiul” de sacrificiu și că au fost luate măsuri, inclusiv anularea alegerilor din decembrie 2024 și mobilizarea resurselor interne și externe ale rețelei Soros, pentru a împiedica țara să se alăture „patrulaterului”. În acest context, USR a preluat controlul asupra Ministerului de Externe și al Apărării, pentru a împiedica orice gest de independență a României.
Ponta a remarcat că România a rămas „capturată” timp de aproape un an, fără niciun gest care să arate dorința de a ieși din „triunghi”, iar prezența președintelui la evenimente internaționale a fost absentă, în timp ce USR a semnalizat locul țării în politica externă. În acest context, a fost previzibil faptul că secretarul de stat american Marco Rubio a vizitat Bratislava și Budapesta, dar nu și Bucureștiul.
Victor Ponta susține că Nicușor Dan va deschide calea României spre patrulaterul pro-american
Totuși, fostul premier a evidențiat că surpriza a venit de la președintele Nicușor Dan, care a decis să participe la reuniunea Consiliului pentru Pace organizată de Donald Trump la Washington, ceea ce ar putea indica o încercare a României de a se apropia de „patrulaterul” pro-american.
Victor Ponta a adăugat că această decizie a stârnit reacții negative din partea propagandei care anterior îl susținea pe președinte și a subliniat că România se află acum într-o bătălie între cei care pun interesele naționale pe primul loc și cei care încearcă să mențină țara captiva în „triunghi”.
El a afirmat că liniile „frontului” sunt clare și că se poziționează fără ezitare de partea intereselor naționale, precizând că cu cât mai mulți se alătură acestei poziții, cu atât șansele de succes sunt mai mari.
„Capcana mortală pentru România a ”triunghiului” și șansa nesperată a ”patrulaterului” pro-America! Unde se află azi România și ce perspective avem!
Aș vrea să explic foarte clar, pentru toți românii, situația și locul în care ne aflăm în politica externă. Poziția țării noastre ține de demnitatea națională, de mândrie, dar și de interesele noastre suverane privind securitatea și dezvoltarea economică.
România a fost împinsă, în 2024, la marginea Europei politice, ca o ”zonă tampon” spre Rusia, alături de Ucraina și Moldova — în ceea ce doamna ministru Toiu numește deja oficial ”Triunghiul Odesa”. Însă, odată cu alegerea lui Donald Trump la Washington și după alegerile din Cehia și Polonia, s-a reclădit un ”patrulater” — Grupul de la Vișegrad (Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia) — care, alături de Italia, a devenit unul dintre partenerii politici privilegiați ai Statelor Unite ale Americii în Europa.
România trebuia blocată în „triunghiul” de sacrificiu și nu trebuia, în niciun caz, să fie lăsată să se alăture acestui „patrulater” pro-american.
Din acest motiv s-au anulat alegerile din decembrie 2024 și, tot din acest motiv, în 2025 toate resursele externe și interne ale rețelei Soros — ”hashtag-rezist” — au fost mobilizate. Tot din acest motiv, USR (agentul politic al forțelor sorosiste de la Bruxelles, Paris și Berlin) a acaparat Ministerul de Externe și Ministerul Apărării — pentru a se asigura că nu avem nicio șansă să scăpăm din ”capcana triunghiului”.
Iată că România ”capturată” nu a făcut, timp de aproape un an, niciun gest care să arate că își dorește mai mult decât un loc de figurant în ”triunghiul” pierzător. Iată că ne uităm cum președintele lipsește de la Davos sau München, lăsând ”coloana a cincea” a USR să semnalizeze clar locul țării noastre. Din aceste motive, faptul că secretarul de stat american Marco Rubio merge la Bratislava și Budapesta, dar nu face un ocol de o oră și până la București, era de așteptat.
Ceea ce nu se așteptau însă rețeaua din România și propaganda lor era ca președintele Nicușor Dan să ”rupă lanțul” și să anunțe că merge la Washington, la reuniunea Consiliului pentru Pace organizată de Donald Trump. Adică România, chiar prin președintele țării, în pofida tuturor semnalelor date insistent de miniștrii USR de Externe și Apărare, pare că se gândește să promoveze de la ”triunghi” la ”patrulater”.
Normal că au reacționat propagandiștii și au început să toarne venin asupra lui Nicușor Dan (pe care îl proslăveau și îl lingușeau fără limite până acum două zile).
Acum însă bătălia a început: între cei care țin cu România și pun România pe primul loc și ”cozile de topor” care au ordin să ne țină captivi în ”triunghi”.
Cât va rezista președintele? Când vor prinde curaj PSD și PNL să se alăture acestei lupte în interes național? Cât de mult va înțelege America să ne sprijine activ pentru a ne lua țara înapoi de la cei care au capturat-o? Ce represalii vom avea pentru acest prim gest de independență? Vom vedea.
Dar acum liniile ”frontului” din România sunt clare. Eu știu exact de ce parte mă așez — fără ezitare și fără teamă. Cu cât suntem mai mulți, cu atât șansele de victorie sunt mai mari.
Hai, România!”, este mesajul lui Ponta.
