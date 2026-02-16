Fostul premier Victor Ponta a explicat clar situația României în politica externă și perspectivele țării, subliniind că poziția României ține atât de demnitatea națională și mândria, cât și de interesele suverane privind securitatea și dezvoltarea economică.

El a scris, pe Facebook, că România a fost, în 2024, plasată la marginea Europei politice, ca o „zonă tampon” între Ucraina și Rusia, într-un aranjament denumit oficial „Triunghiul Odesa” de ministrul Oana Țoiu. Totuși, potrivit lui Ponta, odată cu alegerea lui Donald Trump la Washington și alegerile din Cehia și Polonia, s-a format un „patrulater” pro-american, Grupul de la Vișegrad, care, alături de Italia, a devenit unul dintre partenerii politici privilegiați ai Statelor Unite în Europa.

El a susținut că România ar fi trebuit blocată în „triunghiul” de sacrificiu și că au fost luate măsuri, inclusiv anularea alegerilor din decembrie 2024 și mobilizarea resurselor interne și externe ale rețelei Soros, pentru a împiedica țara să se alăture „patrulaterului”. În acest context, USR a preluat controlul asupra Ministerului de Externe și al Apărării, pentru a împiedica orice gest de independență a României.

Ponta a remarcat că România a rămas „capturată” timp de aproape un an, fără niciun gest care să arate dorința de a ieși din „triunghi”, iar prezența președintelui la evenimente internaționale a fost absentă, în timp ce USR a semnalizat locul țării în politica externă. În acest context, a fost previzibil faptul că secretarul de stat american Marco Rubio a vizitat Bratislava și Budapesta, dar nu și Bucureștiul.

Totuși, fostul premier a evidențiat că surpriza a venit de la președintele Nicușor Dan, care a decis să participe la reuniunea Consiliului pentru Pace organizată de Donald Trump la Washington, ceea ce ar putea indica o încercare a României de a se apropia de „patrulaterul” pro-american.

Victor Ponta a adăugat că această decizie a stârnit reacții negative din partea propagandei care anterior îl susținea pe președinte și a subliniat că România se află acum într-o bătălie între cei care pun interesele naționale pe primul loc și cei care încearcă să mențină țara captiva în „triunghi”.

El a afirmat că liniile „frontului” sunt clare și că se poziționează fără ezitare de partea intereselor naționale, precizând că cu cât mai mulți se alătură acestei poziții, cu atât șansele de succes sunt mai mari.