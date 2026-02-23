Senatorul USR Ștefan Pălărie a declarat că partidul său are un mandat clar de a susține scăderea cheltuielilor publice cu 10% și nu va accepta creșteri de taxe. Pălărie a precizat că proiectul privind ajustarea cheltuielilor, început în august, se află aproape de final și că implementarea ordonanțelor de urgență aferente este esențială pentru a evita dificultăți financiare în administrațiile locale și pentru a permite aprobarea legii bugetului de stat.

‘În Coaliția de astăzi de la ora 13:00 este limpede și clar: USR are un mandat explicit de a se tăia cheltuielile publice cu 10%. Acel proiect care a început în luna august a ajuns astăzi aproape în stadiul final. Nu avem altceva de făcut decât să dăm drumul la ordonanțele de urgență. Aceste tăieri pe care le așteaptă toți românii să intre în vigoare și, după aceste tăieri, să putem avea legea bugetului de stat, așa cum am mai spus, pentru a evita un faliment sau o sucombare a primăriilor care astăzi sunt obligate să se încadreze în norme plafonate de cheltuieli financiare, iar după ce legea bugetului de stat va trece, vom putea avea o țară funcțională’, a afirmat Pălărie.

Referitor la avizul Ministerului Economiei pentru ordonanța privind măsurile de relansare economică și la apelul PSD către PNL și USR de a depăși disputele care blochează reforma, Pălărie a subliniat că toți miniștrii USR și-au transmis deja schițele de buget către Ministerul Finanțelor, pregătind astfel centralizarea și adoptarea bugetului de stat.

‘Eu cred că cel mai important lucru pentru bugetul de stat, pentru că pentru asta ne pregătim, este ca toți miniștrii, și sper că asta s-a întâmplat, să-și fi trimis, trecut în software-ul Ministerului de Finanțe, schițele de buget pentru fiecare minister în parte. Pot să asigur că toți miniștrii USR au făcut deja lucrul acesta. După ce această etapă se încheie, se ajunge și la bugetul de stat, pregătit, centralizat’, a spus el.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat săptămâna trecută că în următoarele zile vor avea loc întâlniri în cadrul coaliției pentru discuții preliminare privind bugetul de stat. Grindeanu a precizat că, la începutul săptămânii viitoare, este așteptată o ședință de Guvern în care vor fi adoptate ordonanțele referitoare la reforma administrației și la măsurile de relansare economică.

‘A rămas că în aceste zile ne vom întâlni în coaliție să discutăm despre buget, primele discuții. Probabil, la începutul săptămânii viitoare, va exista o ședință de Guvern în care cele două ordonanțe, cea pe administrație și cea pe relansare economică, vor fi adoptate. Luni sau marți. După care, sigur că principala preocupare atât a Guvernului, cât și a coaliției este să avem cât mai repede un buget’, a declarat Grindeanu.

El a subliniat că PSD nu va vota bugetul dacă nu sunt incluse măsurile sociale propuse de partid, care vizează pensionarii, persoanele cu venituri mici, veteranii, foștii deținuți politici și persoanele cu dizabilități. Pachetul social propus de PSD, destinat acestor categorii vulnerabile, este estimat la aproximativ 3,5 miliarde de lei și include ajutoare one-off, contribuții CASS pentru mame și alte măsuri de solidaritate.

‘Așa, în mare, vă rog să vă faceți o imagine – vorbim de un buget de vreo 2.000 de miliarde. Plus, minus câteva zeci de miliarde. Deci, despre acest buget vorbim, de 2.000 de miliarde. Propunerile PSD pe pachetul de solidaritate care sunt țintite către oamenii care au suferit, au salarii mici, pensionari, oamenii cărora toate aceste tăieri le-au făcut viața foarte grea, tot acest pachet înseamnă undeva până în 3,5 miliarde. (…) PSD în niciun caz nu renunță la acest pachet care se adresează pensionarilor, cu acel ajutor one-off, CASS pentru mame, pentru veterani, pentru foștii deținuți politici, persoanele cu dizabilități, toate aceste lucruri sunt prinse în acele măsuri pe care le știți. Le-am prezentat și eu, le-au prezentat și colegii mei și Florin Manole și sunt obligatorii’, a subliniat liderul PSD.

Premierul Ilie Bolojan a declarat săptămâna trecută că responsabilitatea sa și a coaliției este să elaboreze un buget responsabil. Întrebat despre posibila retragere a PSD din guvern dacă măsurile de solidaritate nu vor fi incluse, Bolojan a subliniat că decizia aparține fiecărui partid, dar că el va face tot ce ține de mandatul său pentru a finaliza procesul bugetar.

El a precizat că este deschis discuțiilor privind orice propunere care are sursă de finanțare clară și asupra economiilor posibile în anumite sectoare. De asemenea, premierul a menționat că componentele de investiții trebuie analizate împreună cu resursele disponibile, astfel încât bugetul să fie adoptat cât mai rapid, estimând transmiterea acestuia către Parlament spre finalul săptămânii viitoare.