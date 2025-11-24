Ștefan Pălărie a declarat luni că forma actuală a proiectului de reformă a pensiilor magistraților este rezultatul unor negocieri ample între factorii politici și profesioniștii din domeniu. El subliniază că, deși pensiile vor fi recalibrate, acestea rămân net superioare celor din sistemul public obișnuit.

”Referitor la proiectul de reformă al pensiilor magistraţilor, ştim cu toţii că am ajuns în punctul în care a existat consens politic, au existat consultări, a existat dialog, a existat acest acord pentru a creşte perioadele de tranziţie, dar soluţia la care am ajuns cu toţii este una corectă şi cinstită (…). Nu poate fi vorba despre o ingerinţă în justiţie, pentru că, să nu uităm că, totuşi, pensia medie cu care magistraţii vor pleca, inclusiv în viitor, din sistemul de magistratură, este de două ori mai mare decât pensia medie a românilor”, a afirmat senatorul USR.

Parlamentarul a cerut CSM să nu tergiverseze emiterea avizului, considerând că acest pas este decisiv pentru ca Guvernul să își poată angaja răspunderea și pentru a evita repetarea blocajelor politice din trecut.

”Eu îmi doresc şi sper că reprezentanţii magistraţilor vor emite acest aviz (…), şi să nu ne trezim din nou ca în scrisoarea pierdută a lui Caragiale, în care exact acest aviz, simplu şi clar, pe un proiect de lege care a fost mult dezbătut şi este în transparenţă publică, nu mai este nici o surpriză”, a punctat Pălărie.

Ștefan Pălărie avertizează că întârzierea reformei ar risca accesarea unor fonduri importante din PNRR, subliniind că România trebuie să finalizeze angajamentele asumate până la finalul anului.

”Justiţia se poate pronunţa prin instituţiile avizate, dând acest aviz, în aşa fel încât să nu mai pierdem timp preţios şi să putem să trecem toate reformele din PNRR (…), în aşa fel încât 230 de milioane de euro, tranşele pe care le aveam aşteptate de multă vreme, să poată fi intrate în economie şi să producă rezultate”, a afirmat senatorul.

Parlamentarul USR a reamintit și discuțiile tensionate din primăvara precedentă, din timpul dezbaterilor privind reforma pensiilor, acuzând Coaliția de guvernare că a folosit sloganuri electorale fără o fundamentare solidă.