Autoritățile lucrează în prezent la diferite ipoteze de lucru care ar putea fi implementate, iar pachetul destinat pensiilor magistraților ar putea servi drept model pentru alte categorii, în cazul în care acesta va fi adoptat.

Premierul a subliniat că obiectivul este de a crește vârsta de pensionare cât mai aproape de vârsta standard, considerând că aplicarea rapidă a acestor măsuri ar fi benefică. În prezent, Guvernul a transmis pentru avizare proiectul de lege referitor la pensiile magistraților.

„Consider că este nevoie ca să limităm pensionarea anticipată pentru toate categoriile, dintr-un motiv de sustenabilitate economică şi de funcţionare normală a sistemului de pensii, în anii următori. Trebuie să facem acest lucru, trebuie să creştem vârsta de pensionare cât mai aproape de vârsta standard de pensionare. Cu cât o facem mai repede, cu atât este mai bine”, a declarat premierul.

Semnalele publice și acțiunile Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care a convocat adunările generale, indică posibilitatea obținerii unui aviz într-un termen mai scurt decât cel maxim de 30 de zile. Guvernul intenționează ca săptămâna viitoare, în ședința de guvern de joi sau vineri, să își asume răspunderea pentru acest proiect.

„Ieri Guvernul a transmis spre avizare proiectul. Din semnalele publice, din faptul că CSM a convocat Adunările Generale înseamnă că există premise bune să primim un aviz mult mai repede decât termenul de maxim 30 de zile. În aceste condiții ne propunem ca săptămâna viitoare, joi, în ședința de guvern, sau vineri, să ne asumăm răspunderea pe acest proiect”, a mai spus Bolojan.

CSM a primit proiectul de la Ministerul Muncii și a decis transmiterea acestuia către instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea, pentru exprimarea punctelor de vedere ale magistraților. Adunările generale ale acestora sunt programate pentru zilele de 24 și 25 noiembrie 2025. După centralizarea punctelor de vedere la nivelul Consiliului, Plenul CSM se va reuni pentru acordarea avizului instituțional.