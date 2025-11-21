Premierul Ilie Bolojan a explicat, vineri, că proiectul privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sectorul public va fi finalizat cel târziu luni și că forma actuală prezentată publicului ar putea să nu fie cea definitivă.

El a precizat că măsura va ține cont atât de deciziile Curții Constituționale, cât și de realitățile din administrație, subliniind că obiectivul este restricționarea cumulului doar pentru pensiile necontributive, nu și pentru cele contributive.

Premierul a insistat că abordarea trebuie să fie echilibrată pentru a evita riscuri de neconstituționalitate și pentru a proteja sectoarele unde lipsa personalului este acută.

Într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria, premierul a afirmat că impunerea unei interdicții generale ar încălca jurisprudența Curții Constituționale, mai ales în cazul persoanelor alese în funcții publice.

Bolojan a explicat că dacă legislația ar bloca cumulul pentru demnitari aleși, proiectul ar risca să fie respins de CCR, motiv pentru care sunt necesare excepții. El a punctat că mandatul primit prin vot plasează anumite categorii într-o zonă juridică diferită, care nu poate fi ignorată într-o reformă de acest tip.

„Proiectul va fi definitivat cel mai târziu luni. E posibil că ceea ce aţi văzut să nu fie o formă finală. Impunerea interdicţiei cumulului pensiei cu salariul, pe care dorim să o facem, trebuie să ţină cont de decizii ale Curţii Constituţionale legate de această speţă şi de realităţile din domeniu. Gândiţi-vă că, dacă un om este ales într-o funcţie, deci este votat într-o funcţie, el intră într-o zonă în care, dacă am declara aşa ceva, din start, proiectul probabil că ar fi declarat neconstituţional”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Bolojan a subliniat că intenția Guvernului este ca noile reguli să se aplice pensiilor necontributive, în timp ce pensionarii cu vechime în muncă, în special din domenii deficitare precum educația sau sănătatea, ar trebui să poată continua activitatea dacă își doresc și dacă există nevoie la nivel local.

Premierul a dat exemple precum un profesor pensionar din mediul rural, într-o școală unde nu există înlocuitori, sau un medic aflat la pensie într-un județ mic, unde lipsa specialiștilor ar compromite funcționarea spitalului. În aceste situații, în opinia sa, menținerea dreptului de a lucra este logică și necesară pentru interesul comunității.

„Dar fondul problemei este următorul. Acest proiect, dacă va fi pus în practică şi subliniez, ne dorim acest lucru, ar urma să vizeze interdicţiile legate de pensiile care sunt necontributive, nu de pensiile contributive. Dacă am o şcoală dintr-o zonă rurală, unde am un profesor de fizică, de exemplu, pensionar, dar nu am un profesor de fizică, mie mi se pare logic ca dacă acel venerabil profesor doreşte să continue şi îi permite sănătatea, e preferabil să continue. Am un spital într-un judeţ mic, care nu este centru universitar, unde am un medic bun, care a ajuns la pensie, nu are cine să-l înlocuiască este logic să poată lucra mai departe”, a adăugat șeful Guvernului.

Pe de altă parte, Bolojan a afirmat că există și cazuri pe care le consideră inacceptabile, menționând situațiile în care persoane se pensionează la 48 de ani pe criteriul unei „munci agasante”, pentru ca a doua zi să se angajeze într-o poziție similară în sectorul public.

Premierul a transmis că, într-un context în care Guvernul trebuie să reducă cheltuielile bugetare, este normal să fie discutate deschis aceste practici și să fie încurajată ocuparea posturilor disponibile de către debutanți sau prin trecerea unor persoane în sectorul privat.

El a arătat că măsura trebuie calibrată astfel încât să elimine abuzurile, dar să nu afecteze buna funcționare a serviciilor publice, în special în zonele vulnerabile.