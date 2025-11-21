Premierul Ilie Bolojan a afirmat vineri, 21 noiembrie, că reforma în sănătate și în structurile de ordine publică este esențială pentru stabilitatea economică și pentru creșterea calității serviciilor publice.

El a subliniat că nu evită temele sensibile din domeniul medical și a atras atenția asupra situației unor spitale unde peste 90% din buget este direcționat către salarii, ceea ce, în opinia sa, lasă resurse insuficiente pentru medicamente, combaterea infecțiilor nosocomiale, dotări sau analize.

Premierul a arătat că în aceste unități s-au acordat sporuri la nivel maxim și s-au stabilit norme de personal la nivel minim, fără ca acest lucru să se reflecte în servicii pentru pacienți, motiv pentru care consideră că este nevoie de intervenții ferme.

„Nu fug de zona de sănătate. Avem multe spitale unde peste 90% din buget este dedicat salariilor. Cât mai rămâne pentru medicamente, combaterea infecțiilor nosocomiale, dotări, analize? Constatăm că în aceste spitale ne-am dus pe toate sporurile la nivelul maxim, am pus norma de personal la nivelul minim și nu avem servicii. Aici trebuie intervenit. Acest tip de spitale nu sunt pentru pacienți, ci pentru angajați”, a spus premierul Ilie Bolojan în cadrul conferinței de presă susținute la Palatul Victoria.

Bolojan a salutat demersul Ministerului Sănătății de a extinde lista medicamentelor generice accesibile pacienților, menționând că această măsură ar urma să reducă presiunea financiară, în condițiile în care costurile cresc în fiecare an, iar ponderea medicamentelor inovative – mult mai scumpe – este tot mai mare.

Premierul a susținut că, la același nivel de buget, se vor putea oferi mai multe servicii medicale.

„Ce a făcut Ministerul Sănătății prin extinderea numărului de medicamente generice pe care pacienții le pot accesa nu doar mărește plaja pe care o pot accesa, ci reduce cheltuielile, care au crescut în fiecare an. Ponderea medicamentelor inovative, de ultimă generație, care sunt mult mai scumpe este mult mai mare. Cu același buget, vom putea oferi mai multe servicii pacienților din România”, a adăugat Ilie Bolojan.

Șeful Guvernului a afirmat că o economie stabilă depinde de reducerea cheltuielilor și de o mai bună absorbție a fondurilor europene.

În privința Ministerului de Interne, el a precizat că propunerile ministrului Cătălin Predoiu privind redistribuirea personalului sunt corecte, arătând că, în multe zone, există resurse umane supradimensionate, cum ar fi mii de jandarmi alocați pazei unor instituții care nu necesită prezență permanentă.

Bolojan a susținut ideea comasării dispeceratelor și utilizării eficiente a personalului, considerând că între 1.000 și 2.000 de angajați ar putea fi relocați în stradă pentru a crește siguranța publică.

„Singura formulă pe care o putem avea pentru a avea o economie stabilă ține de reducerea cheltuielilor și accesarea fondurilor europene. Ceea ce propune domnul Predoiu la Interne: acolo unde ai deficit de personal poți angaja noi oameni sau să redistribui oameni. Asta trebuie făcut prima oară și da, dacă trebuie angajări, trebuie făcute. Avem în pază în România mii de jandarmi cu normă întreagă. Sediile Curții de Conturi, acolo nu ai activitate după-amiază, în loc să ai 5 jandarmi poți avea unul singur dimineața, iar în afara programului un sistem de dispecerat și camere de supraveghere. Iar cele 2000 de posturi de jandarmi se duc în stradă, să asigure siguranța cetățenilor. Avem în fiecare oraș de reședință câte 4-5 dispecerate de poliție, la poliția locală, la jandarmerie etc. Doar unele au acces la camerele de luat vederi. Am putea avea și aici 1000 – 2000 de oameni care pot fi duși în stradă. Faptul că am toate forțele într-un singur dispecerat înseamnă că se duce echipajul potrivit acolo unde se întâmplă ceva. Voi susține adoptarea acestui pachet”, a afirmat Ilie Bolojan.

În plus, el a declarat că va sprijini adoptarea întregului pachet de reforme și că o reducere cu 10% a sumei forfetare pentru parlamentari nu ar produce efecte negative.

Premierul a încheiat subliniind că măsurile adoptate rapid vor diminua costurile sociale pe termen lung.