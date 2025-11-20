Cătălin Predoiu a explicat că discuțiile avute recent cu reprezentanți ai administrației americane se înscriu într-o etapă de consolidare a cooperării bilaterale.

El a precizat că, în urmă cu două săptămâni, a avut întâlniri la Atena cu Chris Wright, secretarul american al Energiei, și cu Doug Burgum, Secretarul de Interne al SUA și președintele Consiliului Național pentru Energie. Vizita a avut loc în cadrul Forumului pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei (P–TEC), unde România a fost prezentă prin delegația condusă de vicepremier.

Predoiu a explicat că reuniunea din capitala Greciei a avut o miză geopolitică semnificativă, întrucât a pus pe agendă un proiect energetic important pentru regiune: Coridorul Vertical, o rută de aprovizionare prin care gazul natural adus în Grecia ar urma să fie direcționat spre Europa Centrală și de Est. Potrivit acestuia, proiectul poate contribui la reducerea dependenței de resursele rusești, considerate în ultimii ani un instrument de presiune geopolitică.

„Întâlnirile de la Atena au fost importante şi sunt un pas înainte. A fost un forum important. Am fost în calitate de vicepremier, a fost important pentru geo-politica regiunii. S-a discutat despre Coridorul Vertical, linie de aprovizionare cu gaz adus cu vapoarele în Grecia şi de acolo pompat în centrul şi Estul Europei. Este un proiect care conduce la aprovizionarea cu gaz a Europei Centrale şi de Est. Poate contribui la decuplarea de gazul rusesc, care a fost folosit ca o armă geo-politică în ultimii ani. Proiectul a avut importanţă pentru partea americană”, a spus Predoiu.

În opinia ministrului, interesul american pentru această infrastructură energetică demonstrează că parteneriatul România–SUA poate avansa și pe dimensiunea economică, nu doar pe cea militară. El a afirmat că:

„Administrația SUA este gata să lucreze cu România pe proiecte concrete, economice şi comerciale, nu doar pe zona militară. Să folosim momentul Atena ca o nouă linie de construcție a unei relații solide cu SUA. La modul general, trebuie să înţelegem modul în care lucrează Administraţia SUA. Sunt două axe: cea ideologic politică, MAGA, iar cealaltă axă este cea economică. Putem construi foarte bine pe axa economică, asta va consolida şi relaţia politico-miliară”, a mai spus el.

Predoiu a descris și modul în care vede dinamica actualei administrații americane, pe care o consideră structurată pe două paliere – unul politic, iar celălalt economic. În acest context, oficialul român a subliniat că dezvoltarea unor parteneriate economice solide poate consolida implicit și cooperarea politico-militară.

În continuarea discuției, vicepremierul a explicat că România dispune de resurse și oportunități care pot fi valorificate în cadrul cooperării cu Statele Unite.

„Trebuie să înțelegem cum funcționează noua Administrație, să identificăm acea zonă de interes comun. Trebuie să gândim un pachet, o zonă sau mai multe zone în care investițiile americane să vină în România, astfel încât să fie avantajos şi noi pentru noi, şi pentru companiile care vor investi. Zona de Energie este cel mai simplu de exemplificat. America este angajată într-o competiţie acerbă pe zona de Inteligenţă Artificială cu China, îi preocupă accentuat”, explică vicepremierul.

El a evidențiat potențialul energetic și existența unor minerale rare, două elemente considerate esențiale în competiția globală din domeniul Inteligenței Artificiale.

„În această competiţie pentru AI, sunt două elemente esențiale care vor determina evoluţia acestei competiţii: Energia şi mineralele rare. România are şi una, şi cealaltă. Avem două cărţi mari în mâna noastră, pe care dacă știm să le jucăm, consolidarea relației româno-americane va veni de la sine. Inclusiv sub aspect politic. Muncim ca să construim astfel de contacte”, a mai afirmat Predoiu.

Oficialul a transmis că aceste avantaje ar trebui integrate într-un pachet coerent de propuneri pentru investitorii americani, astfel încât parteneriatele să fie benefice pentru ambele părți.

El a adăugat că dezvoltarea unor astfel de proiecte poate contribui la consolidarea relației româno-americane și sub dimensiunea politică. În opinia sa, crearea de contacte și proiecte comune este un demers constant pe care Guvernul trebuie să-l mențină.

În a doua parte a intervenției televizate, Cătălin Predoiu a comentat situația economică și necesitatea reformelor care să stimuleze investițiile.

El a susținut că deficitul bugetar reprezintă o problemă reală și complexă și a afirmat că măsurile luate de premierul Ilie Bolojan trebuie analizate în contextul dificultăților economice actuale. Ministrul a apreciat eforturile premierului, menționând că „nu sunt decizii pe care și le-a dorit, nu e un context dorit, ci unul primit de Guvern”.

„În primul rând subliniez că problema deficitului este una reală, nu inventată, și este gravă, nu exagerată. Bolojan și-a asumat o muncă de sacrificiu, foarte grea, dificilă și de explicat, și de acceptat, pentru că inevitabil unele consecințe afectează bunăstarea fiecărui cetățean aproape, și e foarte greu să îi explici, oricâte argumente ai avea. Este foarte greu să te uiți în ochii unui om și să îi spui că va trebui să facă un sacrificiu, iar unii sunt în situații mai complicate. Înainte de orice, aș vrea să spun că această muncă trebuie respectată și că munca lui Bolojan trebuie înțeleasă în contextul dat. Nu sunt decizii pe care și le-a dorit, nu e un context dorit, ci unul primit de Guvern”, a spus el.

Predoiu a subliniat că, în paralel cu măsurile de echilibrare bugetară, Guvernul trebuie să lanseze politici orientate spre creștere economică, axate pe atragerea de investiții atât românești, cât și străine. El a reiterat convingerea că

„Nicio țară nu se descurcă astăzi fără investiții străine și cred că trebuie un regim de stimulare”.

Ministrul a insistat că România are nevoie de un model economic adaptat condițiilor actuale și capabil să valorifice oportunitățile existente. În această direcție, el consideră esențială cooperarea între ministere, mediul de afaceri, Banca Națională și sectorul bancar pentru elaborarea unei abordări fiscale care să încurajeze investițiile pe termen mediu și lung.

Predoiu a punctat că România trebuie să analizeze și surse alternative de capital, dincolo de fondurile europene și investițiile locale. Un exemplu menționat a fost zona Golfului, unde state precum Arabia Saudită dispun de capital semnificativ disponibil pentru proiecte internaționale.

El a declarat că:

„Arabia Saudită are disponibilități de investiții foarte mari și am putea să ne uităm foarte serios la zona Golfului ca la o platformă de atragere a investițiilor străine. Sunt și alte zone de unde putem atrage investiții străine. În ultimii ani am mers pe un model simplu: atragem fonduri europene, capital local și puține investiții străine”.

Prin această diversificare, România ar putea să-și consolideze reziliența economică și să-și extindă rețeaua de parteneriate strategice.

În final, vicepremierul a remarcat că atragerea investițiilor străine rămâne un proces dificil într-un context regional complicat, dar că acest demers poate avea succes dacă Guvernul creează condițiile necesare – predictibilitate fiscală, accesibilitate administrativă și un climat favorabil dezvoltării economice.