În declaraţiile sale, ministrul Economiei a subliniat că, deşi există dorinţa de a creşte veniturile statului, impozitul pe cifra de afaceri este, în opinia lui, o măsură greşită care nu reuşeşte să îşi atingă scopul.

Radu Miruţă a transmis că premierul, ministrul de Finanţe şi restul membrilor Guvernului înţeleg că nu se poate construi o strategie economică doar pe baza tăierilor. El a explicat că reducerea excesivă a cheltuielilor riscă să blocheze activitatea celor care generează venituri, ajungându-se la un punct în care economia nu mai are spaţiu să producă.

Ministrul a subliniat că aceste aspecte sunt analizate cu mare atenţie şi că nu este eficient să se pună o presiune suplimentară pe cei deja împovăraţi, deoarece riscă să fie ”sufocaţi” şi să nu mai poată susţine creşterea economică. De aceea, Guvernul încearcă, pe cât posibil, să protejeze entităţile care generează bani şi dinamizează economia.

”Să ştiţi că domnul premier şi ministrul de Finanţe şi toţi membrii Guvernului, sper eu, sunt conştienţi că nu poţi să trăieşti doar din a tăia. Deci n-ai bani, dar nu e în regulă să tai peste tot pentru a aduce mai mulţi bani, pentru că rişti să ajungi în punctul ăla de inflexiune în care ai tăiat atât de mult, nemailăsând aer altora care să producă bani. Analizăm foarte fin lucrurile astea. Nu poţi să pui o presiune mai mare pe umerii unui om care intră la apă, aşteptându-te după aceea ca el să fie cel care înaintează prin apă, că la un moment dat nu mai poate, îl sufoci. Ştim asta şi încercăm pe cât de mult se poate să nu afectăm entităţi care pun în mişcare alţi bani”, a afirmat Radu Miruţă.

Miruță a menţionat că, de exemplu, în domeniul turismului nu a fost implicat în discuţii care să prevadă o eventuală creştere a TVA în anul următor.

Ministrul a observat însă că nivelul de optimism este mai scăzut decât în momentul instalării Guvernului, descriind situaţia actuală drept una critică, în care încrederea se poate fie reconstrui, fie transforma în pesimism.

”Dacă demonstrăm până la sărbători că se rezolvă treaba cu pensiile speciale, se rezolvă problema cu reducerea cheltuielilor statului, creşte încasarea datoriilor la bugetul de stat, oamenii zic: au făcut greu paşii ăştia, dar până la urmă i-au făcut. Deci am început să ne consumăm din jetonul de optimism din rândul societăţii şi din jetonul de încredere. Sunt oameni, în special în mediul privat, care au fost solidari. Oamenii din zona de afaceri înţeleg că bani nu mai erau în piaţă şi că, dacă nu luam măsurile astea, pica piaţa cu totul şi şi afacerile lor aveau de suferit. E ultima fereastră de oportunitate pentru încrederea, din punctul meu de vedere, a Guvernului, să ia aceste măsuri. Şi eu militez cu argumente pentru ca, cu toate că vrem să adunăm mai mulţi bani, acel impozit pe cifra de afaceri este un lucru greşit. Nu îşi atinge obiectivul”, a subliniat ministrul Economiei.

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a atras atenţia că în instituţia pe care o conduce există angajaţi care depun eforturi echivalente cu munca a mai multor colegi, în timp ce alţii repetă constant aceleaşi greşeli. El a explicat că lipsa competenţelor unor salariaţi se datorează faptului că au fost angajaţi fără concurs.

”Nu e o satisfacţie pentru mine să dau oamenii afară. Însă mă uit la minister, stau 14 ore pe zi, câte unii sunt foarte buni, dar câte unul… le trimiţi de trei ori foaia înapoi şi o scriu cu aceeaşi greşeală. Şi nu pentru că nu vor, ci pentru că n-au dat un examen pe bune când au ajuns acolo. Să lucrezi în Guvernul României ar trebui să fii un etalon”, a afirmat Radu Miruţă, miercuri seară, la Digi 24.

Ministrul a precizat că, în total, instituţiile aflate în subordinea Ministerului Economiei au aproximativ 32.000 de angajaţi, iar în cadrul Ministerului propriu, organigrama cuprinde 768 de posturi, dintre care aproximativ 570 sunt ocupate.

”Eu la Ministerul Economiei o să creez un template, un cadru, în care fiecare angajat poate măsura. Măsoară-te ca la grilă, singur. Pune grila peste ce faci tu la serviciu şi vei şti dacă rămâi sau dacă pleci. (…) Am oameni care n-au încărcare, am oameni care ar trebui să aibă o încărcare care n-are legătură cu pregătirea lor. Am oameni foarte buni care-mi ţin birourile în spate. 2-3 oameni ţin birouri de câte 7-8. Acei oameni sunt nişte eroi şi nu mă interesează cine i-a adus, cum au ajuns acolo. Sunt oameni care îşi fac treaba şi care primesc mai puţin bani decât ar merita”, a explicat ministrul modul în care va face reducerea de personal propusă.

Radu Miruţă a criticat modul de funcţionare al sistemului în cazul unor funcţionari publici, explicând că, atunci când aceştia comit erori, posibilităţile de a lua măsuri împotriva lor sunt limitate.