Reforma administrației publice revine în centrul negocierilor din coaliție, iar Ministerul Economiei atrage atenția că obiectivul reducerii cu 10% a aparatului administrativ nu poate fi atins doar „pe hârtie”.

Radu Miruţă (USR), ministrul Economiei, a declarat miercuri că Ministerul Dezvoltării lucrează la un mecanism care să producă o diminuare reală a personalului, nu doar o ajustare formală a organigramelor.

Ministrul a avertizat că există primării care raportează reduceri de personal tăind posturi neocupate, o practică pe care USR o consideră înșelătoare și lipsită de impact bugetar.

„Pentru noi este inacceptabil să ne prefacem că reducem cheltuielele statului în administraţia locală, tăind posturi pentru care nu se plătesc salarii, adică acele posturi care sunt doar în organigramă, dar nu au asociat un om care vine la serviciu”, a subliniat Miruță.

Oficialul a explicat că astfel de măsuri cosmetice nu produc economii reale și nu răspund nici nevoii de eficientizare, nici promisiunilor făcute contribuabililor.

Miruță a amintit că în ultima ședință a coaliției s-au înregistrat primele progrese privind reforma administrației, însă rezultatul final depinde de toți partenerii politici.

„A existat ieri o şedinţă a coaliţiei în care lucrurile au început să avanseze. Eu vă spun poziţia pe care o are USR, cu privire la rezultatul final, depinde şi de ceilalţi parteneri de coaliţie. Pentru noi este inacceptabil ca pensiile speciale să continue în forma în care ele există astăzi”, a precizat ministrul.

În opinia sa, nu este corect ca populația să fie chemată să suporte creșteri de taxe în timp ce statul nu își îndeplinește partea sa de reformă și nu reduce propriile cheltuieli.

Miruță a criticat dur modul în care s-au gestionat până acum măsurile promise privind reducerea aparatului administrativ.

„Este o jignire la adresa cetăţenilor cărora le-au spus că fac front comun şi le cer sprijinul să crească iniţial taxele, ca el să aibă timp să rezolve creşterea colectării datoriilor pe care statul român trebuie să le adune şi reducerea cheltuielor, fără să facă asta”, a afirmat el.

Ministrul consideră că statul trebuie să acționeze cu responsabilitate, nu să transmită populației că face reformă, dar în practică să nu modifice nimic.

Miruță a precizat că situația diferă de la o primărie la alta și că nu poate fi aplicată o tăiere uniformă, având în vedere că unele unități administrative au externalizat deja servicii, în timp ce altele funcționează integral cu angajați proprii.

„Asta nu se face cu păcăleli despre reducerea numărului de angajaţi din primării, cu angajaţi care nu există. Este o decizie luată. Vrem să scădem cu 10%. Ştiu că situaţia nu este identică peste tot, unele primării, consilii, judeţene şi-au externalizat anumite activităţi, altele nu. Nu poţi să tragi o linie otova, pentru toţi, atâta timp cât unii fac asta deja cu firme de prestări servicii. Ministerul Dezvoltării analizează o metodă astfel încât la finalul zilei să avem o reducere cu 10% reală, nu în organigramă”, a declarat ministrul.

O reducere efectivă a cheltuielilor din administrația publică este considerată esențială pentru echilibrarea bugetului și respectarea angajamentelor asumate în fața Comisiei Europene. Eliminarea posturilor fictive și eficientizarea aparatului local sunt parte a pachetului de reforme cerut în contextul deficitului bugetar ridicat.

Miruță atrage atenția că fără măsuri reale, orice creștere de taxe riscă să devină inutilă, iar credibilitatea autorităților să fie grav afectată.