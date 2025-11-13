Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a mărturisit că la întâlnirea de miercuri, 12 noiembrie, de la Cotroceni între Nicușor Dan, liderii coaliției și reprezentanții magistraților s-au purtat discuții despre pensiile speciale. El a explicat că discuțiile au fost lungi și constructive, dar nu există încă un plan concret pentru un proiect de lege care să rezolve problema.

Ministrul a precizat că nu a participat personal la întâlnire, pentru că era plecat la un forum al OCDE, dar a fost reprezentat de o colegă, secretar de stat în Ministerul Justiției. Chiar dacă discuțiile nu au dus la o concluzie clară, Marinescu a spus că întâlnirea a fost importantă, pentru că arată că există disponibilitate la dialog între puterile statului.

Din informațiile pe care le are, întâlnirea a fost constructivă și tehnică, dar în prezent nu se poate vorbi despre un proiect de lege finalizat.

„Este adevărat, nu mă aflu în țară. Mă aflu la un forum al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și nu am participat la întâlnirea de la Cotroceni. A participat o colegă din cadrul Ministerului de Justiție, o doamnă secretar de stat, și, din informațiile pe care le am, au existat discuții ample, discuții destul de tehnice, constructive, dar nu am, în momentul de față, perspectiva unei finalități în ce privește conturarea unui proiect de lege”, a punctat ministrul Justiției.

Întrebat la B1 TV dacă se aștepta ca magistrații să ceară pensii și mai mari, Marinescu a spus că nu poate confirma sau infirma acest lucru pentru că nu a participat la întâlnire. El a menționat că se aștepta ca fiecare parte să-și prezinte punctele de vedere și să aibă loc un dialog, cu mai multe variante de abordare a problemei, care a atras mult interes, inclusiv în opinia publică.

Totuși, ministrul a precizat că, în prezent, nu există o perspectivă clară ca discuțiile să ajungă la un acord.

„N-aș putea nici să confirm, nici să infirm această pretenție, pentru că nu am fost acolo. Mă așteptam, cu siguranță, ca fiecare parte să își prezinte punctele de vedere, mă așteptam să fie un dialog, mă așteptam să fie mai multe variante de abordare a acestei chestiuni care a stârnit atâta interes, inclusiv în opinia publică. Dar nu am, în momentul de față, perspectiva unei finalități de convergență în aceste discuții”, a explicat oficialul român.

Marinescu a spus că dialogul între instituții trebuie să continue pentru a găsi o soluție corectă. El a explicat că este important să se ajungă la un consens pentru a obține fondurile europene și pentru a respecta programul de guvernare.

Ministrul a precizat că întâlnirea arată că există deschidere la comunicare între puterile statului, dar nu poate estima dacă vor mai fi necesare alte întâlniri, pentru că nu a fost prezent. Totodată, el a subliniat că este important să se găsească o soluție, deoarece sunt în joc resurse financiare importante pentru România și echitatea socială.

Marinescu a mai spus că nu e nepotrivit ca fiecare parte să vină cu propunerea ei și că este necesar să se ajungă la un consens care să permită accesarea fondurilor europene și îndeplinirea obiectivelor programului de guvernare, care trebuie respectat.