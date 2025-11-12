Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, că prezenţa Chinei în Strategia Naţională de Apărare a Ţării trebuie analizată cu prudenţă, subliniind că statul asiatic rămâne un actor global esenţial, mai ales în sfera economică.

Şeful statului a afirmat că România nu poate întrerupe brusc relaţiile economice cu China, întrucât acestea reprezintă o componentă importantă a politicii externe şi a interesului naţional.

Nicuşor Dan a explicat că, deşi cuvântul „China” nu apare în mod repetat în Strategia Naţională de Apărare, influenţa sa este prezentă în mai multe capitole, în special în cele referitoare la lanţurile de aprovizionare şi la resursele critice, unde rolul acestei ţări este considerabil.

Potrivit preşedintelui, atunci când se discută despre vulnerabilităţile economice globale, este evident că există o bulină mare pe harta riscurilor în dreptul Chinei.

„Bineînţeles că această strategie este un document cumva generic. Când vorbeşte, de exemplu, de spionaj, vorbeşte de oricine ne-ar putea spiona. Nu cred că ar trebui să individualizăm chestiunea asta. De asemenea, chiar dacă cuvântul China nu apare foarte des în strategie, el răzbate în multe. Când vorbim de lanţuri de resurse critice, este evident că e o bulină mare acolo, China”, a afirmat președintele Nicușor Dan.

Întrebat dacă spionajul chinez a fost avut în vedere la redactarea documentului strategic, preşedintele a precizat că strategia are un caracter general şi include toate formele posibile de ameninţări la adresa securităţii naţionale, fără a individualiza anumite state.

Nicușor Dan a adăugat că sarcina de a trata aceste riscuri revine instituţiilor responsabile, care trebuie să gestioneze situaţiile specifice în mod profesionist şi proporţional.

„Pe scurt, ca să rămân în zona asta generică, pe de-o parte, orice fel de ameninţări de securitate trebuie tratate (..) de instituţiile responsabile. Pe de altă parte, China este un actor important în lume, în special pe zona economică, şi interacţiunile României în zona asta economică trebuie să ţină seama de interesul său naţional. Nu putem să rupem intempestiv relaţii economice cu China”, a adăugat șeful statului.

Totodată, Nicuşor Dan a subliniat că România trebuie să menţină un echilibru între parteneriatele de securitate, care implică o abordare restrictivă şi prudentă, şi relaţiile economice, unde trebuie să se aibă în vedere protejarea intereselor naţionale.

În opinia sa, o rupere intempestivă a legăturilor comerciale cu China ar fi contraproductivă, întrucât economia românească are nevoie de stabilitate şi continuitate în legăturile sale internaţionale.