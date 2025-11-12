Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României a decis, miercuri, să păstreze neschimbată rata dobânzii de politică monetară, menținând-o la nivelul de 6,5% pe an. De asemenea, au fost menținute și ratele dobânzilor pentru facilitățile permanente – 7,5% pe an pentru facilitatea de creditare (Lombard) și 5,5% pe an pentru facilitatea de depozit.

Totodată, BNR a hotărât să mențină actualele cote ale rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit, măsură care completează politica de stabilitate financiară urmărită de banca centrală.

Comunicatul transmis după ședința Consiliului de administrație precizează că obiectivul principal al acestor decizii este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, într-un mod care să sprijine o creștere economică sustenabilă.

”Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 12 noiembrie 2025, a hotărât următoarele: menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an; menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an; menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit”, arată datele BNR.

Banca Națională subliniază importanța unui mix echilibrat de politici macroeconomice și a implementării reformelor structurale, inclusiv prin valorificarea fondurilor europene, pentru a stimula potențialul de creștere al economiei românești și pentru a-i întări capacitatea de a face față unor eventuale evoluții negative.

Reprezentanții instituției transmit că BNR monitorizează constant mediul intern și internațional și este pregătită să utilizeze toate instrumentele de care dispune pentru a-și îndeplini obiectivul fundamental privind stabilitatea prețurilor pe termen mediu, cu respectarea echilibrului financiar.

Decizia de miercuri a venit într-un context în care inflația anuală rămâne ridicată, deși se află pe un trend descendent. În octombrie 2025, rata inflației a coborât ușor la 9,8% pe an, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Chiar și așa, nivelul este mult peste ținta de 2,5% ± 1 punct procentual urmărită de banca centrală.

Economiștii au anticipat această decizie, considerând că menținerea dobânzii-cheie este un semn de prudență din partea BNR, în condițiile în care persistă presiuni inflaționiste, iar contextul fiscal și politic rămâne complicat.

Prin decizia actuală, BNR transmite un semnal de stabilitate, preferând să mențină o politică monetară restrictivă până la consolidarea tendinței de scădere a inflației și la clarificarea situației bugetare pentru anul viitor.

Următoarea ședință a Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României dedicată politicii monetare va avea loc pe 19 ianuarie 2026, când va fi prezentat și noul raport asupra inflației.