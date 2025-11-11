Constructorii auto din China câștigă tot mai mult teren la nivel global, în timp ce rivalii europeni pierd din cota de piață. Această evoluție este rezultatul unei strategii susținute de expansiune și inovare, a explicat Lasse Kristoffersen, directorul executiv al Wallenius Wilhelmsen – cel mai mare operator mondial de nave pentru transportul de vehicule.

Kristoffersen a declarat pentru Financial Times că, în ultimele luni, s-a observat „o creștere masivă” a transporturilor de mașini din China către piețele din America Latină, Europa, Africa și Australia. Această tendință este stimulată de politicile economice implementate la Beijing, menite să sprijine exporturile prin reducerea prețurilor interne și prin investiții în capacitățile de producție.

Potrivit datelor citate, motivul principal pentru care constructorii chinezi reușesc să câștige cotă de piață nu mai este doar prețul redus, ci capacitatea lor de a inova.

„Motivul pentru care chinezii câștigă cote de piață este că ei înșiși inovează. Producătorii chinezi au trecut de la a fi lideri în materie de costuri la a fi acum lideri în materie de tehnologie”, a explicat Kristoffersen într-o conferință telefonică dedicată rezultatelor financiare ale companiei.

Datele prezentate de compania de consultanță AlixPartners arată că exporturile de autoturisme chineze au crescut cu 23% anul trecut, ajungând la 6,4 milioane de unități. Este o performanță care depășește cu peste 50% volumul exporturilor Japoniei, ocupanta locului al doilea.

AlixPartners estimează că producătorii chinezi vor ajunge să dețină 30% din piața auto globală până în 2030, comparativ cu 21% înregistrat în anul precedent. Expansiunea este alimentată în principal de creșterea cererii din piețele emergente, unde automobilele chinezești reușesc să ofere un raport cost-calitate greu de egalat.

În acest context, mărcile chineze – printre care BYD, Chery și SAIC, compania care deține brandul MG – s-au extins puternic și pe piața europeană. În primele nouă luni ale acestui an, acestea au reprezentat 5,7% din totalul vânzărilor de mașini noi din Europa de Vest, în creștere față de 3,2% în perioada similară a anului trecut, potrivit datelor furnizate de Schmidt Automotive Research.

Creșterea cea mai accentuată se observă însă în segmentul vehiculelor electrice, unde producătorii chinezi par să aibă un avans clar. În ultimele nouă luni, cota de piață a Chinei pe segmentul european al mașinilor electrice cu baterii a ajuns la 10%, semn că tranziția energetică oferă un avantaj competitiv clar industriei auto chineze.

Această ascensiune pune presiune pe producătorii europeni, care încearcă să țină pasul cu ritmul de inovare tehnologică și cu prețurile competitive venite din Asia.

Mărcile japoneze și americane au pierdut, de asemenea, o parte din piața europeană în favoarea competitorilor chinezi, însă impactul cel mai puternic se resimte asupra producătorilor europeni, care depindeau în mare măsură de vânzările interne și de cele din China.

În opinia lui Lasse Kristoffersen, creșterea vânzărilor de mașini chinezești pe alte continente a afectat direct performanțele mărcilor europene. El a subliniat că fenomenul nu este temporar, ci indică o schimbare structurală în echilibrul industriei auto globale.

Industria auto europeană traversează o perioadă complexă, caracterizată de o combinație de factori nefavorabili. Pe de o parte, vânzările pe piața chineză – considerată până recent un pilon al profitabilității – sunt în scădere. Pe de altă parte, cererea internă în Europa este modestă, în contextul costurilor ridicate și al incertitudinilor economice.

La acestea se adaugă și tarifele comerciale mai mari impuse de Statele Unite, care limitează accesul producătorilor europeni pe o piață esențială.

„Ei se confruntă cu provocări atât pe piața internă, cât și pe piețele externe din est și vest, dar vedem că iau măsuri”, a spus Kristoffersen.

Companiile europene încearcă să-și adapteze strategiile pentru a rămâne competitive: investesc în tehnologii de electrificare, dezvoltă alianțe strategice și își diversifică lanțurile de aprovizionare. Cu toate acestea, specialiștii avertizează că tranziția va fi dificilă, iar competiția cu industria auto chineză, tot mai bine finanțată și susținută de stat, va continua să se intensifice.