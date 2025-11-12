În București, un afterschool cu program de patru ore pe zi poate ajunge să coste între 1.200 și 2.500 de lei pe lună, în funcție de facilități și de activitățile suplimentare, precum cursuri de limbi străine sau programe sportive.

În Cluj-Napoca, prețurile pentru același tip de program variază între 1.000 și 2.000 de lei, iar în orașele mai mici, precum Iași sau Timișoara, programele comparabile se situează între 700 și 1.500 de lei.

Tipul de program influențează și el semnificativ costul. Programele standard, concentrate pe supravegherea temelor și o gustare, sunt cele mai accesibile. În schimb, programele care includ activități educative suplimentare sau cursuri extracurriculare pot adăuga între 200 și 500 de lei pe lună.

Pentru programele full-day, de opt ore, costurile ajung aproape de cele ale unei mici școli private, între 3.000 și 4.000 de lei în marile orașe.

Specialiștii în educație recomandă părinților să analizeze nu doar prețul, ci și calitatea programului, raportul profesor-elev, siguranța spațiilor și activitățile care pot stimula dezvoltarea copilului.

Pe termen lung, un afterschool potrivit poate fi un aliat important pentru părinți, oferind atât supraveghere, cât și oportunități educaționale. Totuși, diferențele de preț dintre orașe și tipurile de program fac alegerea mai complicată decât s-ar aștepta majoritatea familiilor.

În Bucureşti, un program after‑school complet, care include preluarea de la şcoală, masa de prânz, teme şi activităţi recreative poate ajunge la aproximativ 1.100 lei pe lună. De exemplu, un program 11:00‑18:30 are o taxă de 1.100 lei/lună și include limba engleză de două ori pe săptămână.

Părinții pot înscrie copilul și la mai multe cursuri opționale:

Limba spaniola – 100 lei/lună;

Limba franceză : 100 lei /lună;

Limba germana : 100 lei /lună;

Creatie : 70 lei/lună;

Dans : 100 lei/lună;

Karate : 100 lei/lună;

Actorie : 100 lei/lună;

Tenis : 50 lei/ședință;

Tot în Capitală, un alt afterschool menționează că taxa lunară pentru programul 11:00‑19:00 este de 1.500 lei, plus un cost separat pentru masa zilnică; programul include preluare de la şcoală, gustare şi activităţi recreative.

Există și after‑school‑uri cu tarife mai accesibile, dar cu program mai scurt sau mai puține activităţi incluse. De exemplu, un astfel de afterschool mai accesibil cere 700 lei pe lună pentru programul 12:00‑16:00 și 900 de lei pentru programul 12:00‑18:00.