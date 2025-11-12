La stațiile Petrom din București, în data de 12 noiembrie 2025, un litru de benzină standard costă între 7,51 și 7,57 lei, iar un litru de motorină standard între 7,91 și 7,96 lei, potrivit platformei peco-online. La stația Petrom din zona Vitan, monitorizată de Economedia, prețurile afișate în aceeași zi sunt de 7,55 lei pentru un litru de benzină standard și 7,95 lei pentru un litru de motorină standard.

A noua scumpire consecutivă a fost aplicată marți, 11 noiembrie 2025, când prețul motorinei standard a urcat cu 7 bani pe litru, în timp ce benzina standard a rămas la același nivel. Pe 7 noiembrie, a avut loc a opta majorare de preț, cu 4 bani pe litru la benzină și 9 bani la motorină, moment în care benzina a depășit pragul de 7,5 lei pe litru.

A șaptea creștere de preț a fost înregistrată miercuri, 5 noiembrie, când atât benzina standard, cât și motorina standard s-au scumpit cu câte 4 bani pe litru. Pe 4 noiembrie, Petrom a majorat doar prețul motorinei standard, cu 4 bani pe litru, în timp ce benzina a rămas neschimbată.

La sfârșitul lunii octombrie au avut loc mai multe ajustări consecutive. Pe 31 octombrie, motorina standard s-a scumpit cu 4 bani, iar benzina standard a rămas la același preț. O situație similară s-a înregistrat și pe 29 octombrie, când motorina a crescut cu 4 bani pe litru, fără modificări la benzină. Pe 28 octombrie, ambele tipuri de carburant – benzină și motorină – au fost majorate cu 4 bani pe litru.

Seria scumpirilor a continuat și în weekendul din 25 octombrie, când ambele produse s-au scumpit cu 4 bani pe litru, după ce, pe 24 octombrie, Petrom aplicase prima creștere de preț din luna octombrie, tot cu 4 bani pentru fiecare tip de carburant. Acea primă majorare a venit după o perioadă de șapte ieftiniri consecutive.

În urma celor zece modificări succesive, prețul benzinei standard a crescut cu 24 de bani pe litru, iar motorina standard cu 44 de bani pe litru. Potrivit datelor peco-online, comparativ cu luna precedentă, prețul mediu al benzinei s-a majorat cu 1,3%, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă acum cu aproximativ 5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile. În cazul motorinei, creșterea medie este de 3,1%, ceea ce face ca un plin de 50 de litri să fie mai scump cu 12 lei față de luna anterioară.

Scumpirile recente vin după o serie de creșteri semnificative aplicate la 1 august 2025, când Petrom a majorat prețurile din cauza creșterii accizelor cu 10% și a majorării TVA de la 19% la 21%. Atunci, benzina standard s-a scumpit cu 42 de bani pe litru, iar motorina standard cu 40 de bani pe litru. În dimineața zilei de 1 august, la stația Petrom Vitan, prețurile afișate erau de 7,37 lei pentru benzina standard și 7,81 lei pentru motorina standard, potrivit datelor din Monitorul Prețurilor.

Pentru începutul anului viitor, sunt așteptate noi majorări. Conform publicației e-nergia, de la 1 ianuarie 2026 urmează o nouă creștere a accizelor, care va duce la scumpiri suplimentare ale carburanților. Benzina ar urma să se scumpească cu 34 de bani pe litru, iar motorina cu 30 de bani pe litru.