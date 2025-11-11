În stațiile Petrom din București, un litru de benzină standard costă între 7,47 și 7,53 lei, iar motorina standard se vinde cu prețuri cuprinse între 7,91 și 7,96 lei. La stația Petrom Vitan, monitorizată de Economedia, erau afișate marți prețurile de 7,51 lei pentru benzină și 7,95 lei pentru motorină.

Este a noua scumpire consecutivă aplicată de companie de la sfârșitul lunii octombrie, când a început un nou ciclu de creșteri de prețuri.

Pe 7 noiembrie, Petrom a aplicat a opta creștere a prețurilor – benzina s-a scumpit cu 4 bani pe litru, iar motorina cu 9 bani. Pe 5 noiembrie, ambele sortimente au urcat cu 4 bani, iar cu o zi înainte, pe 4 noiembrie, doar motorina a fost majorată, tot cu 4 bani.

În ultimele zile din octombrie, creșterile s-au succedat aproape zilnic. Pe 29 și 31 octombrie, motorina s-a scumpit cu 4 bani pe litru, în timp ce benzina a rămas la același preț. Pe 28 octombrie, ambele sortimente au fost majorate cu 4 bani, iar pe 25 octombrie s-a înregistrat o nouă creștere similară.

Prima majorare din serie a fost aplicată pe 24 octombrie, când prețurile la benzină și motorină au urcat cu câte 4 bani, după o perioadă de șapte ieftiniri consecutive.

Cumulat, în urma celor nouă modificări succesive, benzina s-a scumpit cu 20 de bani pe litru, iar motorina cu 46 de bani.

Unul dintre factorii care au determinat scumpirile în lanț este majorarea fiscalității aplicată la 1 august 2025. Atunci, accizele la carburanți au crescut cu 10%, iar TVA-ul a fost urcat de la 19% la 21%.

În acea zi, Petrom a aplicat o creștere de 42 de bani pe litru la benzina standard și de 40 de bani la motorină.

După modificarea fiscală din vară, prețurile au ajuns la 7,37 lei pentru benzina standard și 7,81 lei pentru motorina standard, conform datelor publicate la momentul respectiv de Monitorul Prețurilor.

Anul viitor, carburanții vor deveni și mai scumpi. De la 1 ianuarie 2026 este programată o nouă creștere a accizelor, care va adăuga 34 de bani pe litru la prețul benzinei și 30 de bani la motorină.

Această perspectivă ar putea menține presiunea asupra pieței și asupra consumatorilor, în condițiile în care motorina a depășit deja pragul psihologic de 7,90 lei litrul, iar diferențele de preț între benzină și motorină rămân semnificative.