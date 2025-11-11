Potrivit declarațiilor făcute marți de președintele agenției bulgare a rezervelor de stat, Bulgaria mai dispune de benzină pentru circa 35 de zile și de motorină pentru aproximativ 50 de zile.

Aceasta vine în contextul sancțiunilor impuse Lukoil și Rosneft, cele două mari companii petroliere ruse, de către Statele Unite și Marea Britanie luna trecută, ca urmare a războiului din Ucraina.

Măsurile impuse riscă să afecteze operațiunile companiilor rusești în Europa și, implicit, aprovizionarea cu combustibil în Bulgaria, unde Lukoil deține sute de stații și rafinăria din Burgas, una dintre cele mai importante unități de procesare din regiune.

Experții din sectorul energetic subliniază că Bulgaria dispune și de stocuri de țiței și produse petroliere plasate în alte țări, însă aceste rezerve trebuie aduse în țară înainte de aplicarea sancțiunilor împotriva Lukoil.

„50% din combustibilii gata de utilizare se află în alte ţări ale UE, la fel şi o parte din ţiţei, ceea ce înseamnă că guvernul trebuie să activeze aceste contracte cât mai repede posibil”, a declarat Martin Vladimirov, directorul Programului pentru Energie şi Climă al Centrului pentru Studiul Democraţiei din Sofia.

Acest context arată că autoritățile trebuie să acționeze rapid pentru a evita perturbările în aprovizionarea cu carburant, mai ales în preajma sezonului rece, când cererea crește semnificativ.

În ultimele săptămâni, guvernul bulgar a luat mai multe decizii pentru a asigura continuitatea livrărilor de combustibil. Printre acestea se numără interzicerea temporară a exporturilor de motorină și combustibil pentru aviație către alte state membre ale Uniunii Europene.

De asemenea, parlamentul de la Sofia a adoptat o lege prin care statul poate prelua rafinăria Lukoil din Burgas și o poate vinde unui nou proprietar, astfel încât să fie protejat obiectivul strategic de efectele sancțiunilor americane.

Această măsură legislativă oferă guvernului posibilitatea de a preveni blocarea operațiunilor critice și de a menține accesul la combustibil pentru populație.

Săptămâna aceasta, autoritățile bulgare au efectuat verificări și au implementat măsuri de securitate suplimentare la rafinăria din Burgas. Aceste acțiuni sunt menite să protejeze infrastructura considerată vitală pentru aprovizionarea cu combustibil, pe fondul riscurilor generate de sancțiuni.

Deciziile vizează atât protejarea stocurilor existente, cât și prevenirea eventualelor perturbări în distribuția de benzină și motorină, care ar putea avea impact asupra consumatorilor și asupra economiei locale.

Sancțiunile SUA împotriva Lukoil vor intra în vigoare pe 21 noiembrie și includ restricții care afectează operațiunile companiei rusești în întreaga Europă. În acest context, Bulgaria trebuie să se asigure că poate continua aprovizionarea cu combustibil fără întreruperi, folosind atât stocurile interne, cât și cele externe.

Analiștii atrag atenția că aprovizionarea eficientă depinde de capacitatea autorităților de a gestiona rapid contractele de import și de a monitoriza în permanență situația stocurilor. Măsurile recente, inclusiv inspecțiile la rafinăria din Burgas, reflectă pregătirile statului bulgar pentru scenariile mai puțin favorabile.