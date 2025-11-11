Ministerul Muncii a oferit informații despre cine primește alocație pentru copii, indemnizație pentru creșterea copilului și stimulent de inserție, la cererea știripesurse.ro.

Conform datelor de la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS):

alocație de stat pentru copii:

1.656.706 femei;

612.652 bărbați;

indemnizație pentru creșterea copilului:

121.415 femei;

21.434 bărbați;

stimulente de inserție:

51.573 femei;

23.586 bărbați;

Deci, zeci de mii de bărbați primesc indemnizație pentru creșterea copilului sau stimulent de inserție.

Acordarea stimulentului de inserţie se face la cererea scrisă a persoanei îndreptăţite, ori de câte ori aceasta solicită, cu respectarea condiţiilor prevăzute de O.U.G. nr. 111/2010. Dreptul reprezentând stimulentul de inserţie se cuvine începând cu ziua următoare celei în care persoanele îndreptățite realizează venituri supuse impozitului pe venit, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

Stimulentul de inserție se dă părinților care revin la muncă și au un copil mai mic de 2 ani.

Dacă părintele începe să lucreze înainte ca copilul să împlinească 6 luni (sau 1 an pentru copiii cu dizabilități), stimulentul este 1.500 de lei pe lună, până când copilul împlinește 2 ani (sau 3 ani pentru copiii cu dizabilități). Dacă părintele începe să lucreze după ce copilul împlinește 6 luni (sau 1 an pentru copiii cu dizabilități), stimulentul este 650 de lei pe lună.

Motivele de suspendare/încetare a plăților sunt următoarele: