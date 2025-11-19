Fostul premier Victor Ponta atacă dur măsurile de austeritate pregătite de premierul Ilie Bolojan, în special reducerea cu 10% a bugetului de salarii din administrația centrală.

Ponta avertizează că România riscă să repete scenariul din 2011, când tăierile operate de Guvernul Boc–Băsescu au avut efecte negative pe termen lung.

„Metodele domnului Bolojan ne vor aduce tot răul pe care l-am avut în 2011 și nu vor reduce deficitul”, a declarat fostul prim-ministru în emisiunea „Punctul culminant” de la România TV, unde a analizat pachetul de măsuri pregătit de Guvern pentru anul viitor.

În opinia sa, diminuarea bugetului pentru salarii nu va rezolva problema deficitului, ci va afecta direct angajații din administrația publică și, implicit, serviciile oferite populației.

Ponta a readus în discuție situația din perioada crizei economice, acuzând că actualul premier aplică un model care a mai fost testat și a eșuat. Fostul premier susține că măsurile de austeritate din 2010–2011 au agravat criza socială, iar revenirea la un nivel decent de venituri a fost posibilă abia după 2012.

„A mai fost Băsescu cu aceleași idei în 2010. A tăiat de la toate pisicile – și de la aia albă, și de la aia neagră – și ne-a fost din ce în ce mai rău. A trebuit ca în 2012 să dau înapoi pensii, salarii, apoi să scad TVA. (…)În 2015, cred că nu greșesc, am avut deficitul 1 la sută cu toate taxele scăzute”, a spus Victor Ponta, amintind că în perioada mandatului său deficitul bugetar s-a menținut la un nivel redus în ciuda reducerilor fiscale.

Fostul prim-ministru consideră că România este deja în cea mai gravă situație bugetară din UE, iar măsurile anunțate nu vor face decât să amplifice presiunea asupra populației. Ponta este de părere că Executivul nu urmărește o strategie coerentă și că deciziile au mai degrabă un caracter politic decât unul economic.

„Nu cred că domnul Bolojan citește manuale de economie… Metodele domnului Bolojan ne vor aduce tot răul pe care l-am avut în 2011 și nu vor reduce deficitul”, a spus Ponta, subliniind că nu vede niciun impact pozitiv al tăierilor propuse.

Întrebat de ce premierul susține exact tipul de măsuri pe care, în trecut, le contesta ca primar, Ponta a spus că nu își explică această schimbare, dar sugerează o influență crescândă din partea unor grupări politice.

„Mi-aduc aminte că era în USL, era primar, și când s-au tăiat banii de la primării cred că s-a opus. De ce le aplică acum, nu știu. Decât că cei care l-au susținut pe Băsescu, apoi pe Iohannis, acum pe Bolojan, sunt din ce în ce mai puternici. Nu sunt adept al teoriilor conspirației, dar nici nu mă pot preface că sunt orb. Văd o grupare, îi zice USR, care acaparează Ministerul Apărării, Mediului, Externelor, vor și Avocatul Poporului. Uite așa o majoritate de 90 la sută stăm să fim călăriți de o minoritate care vrea să ne ducă unde am mai fost și ne-a fost rău. (…)

USR are o strategie care nu e în interesul României, iar noi, majoritatea bleagă, stăm să ne minunăm de ce fac”, a afirmat Victor Ponta.

În același timp, premierul Ilie Bolojan a afirmat că în 2026 toate ministerele vor trebui să taie din cheltuieli pentru a aduce deficitul bugetar la un nivel „sustenabil”.

El a explicat că în pachetul de reformă administrativă există o „anvelopă de recomandare” prin care ministerele sunt încurajate să reducă anul viitor „cheltuielile față de anul acesta cu până la 10% din anvelopa salarială”.

Bolojan susține că fără aceste măsuri, România riscă să piardă credibilitate pe piețele financiare și să ajungă într-o situație și mai dificilă în ceea ce privește finanțarea datoriei publice.