În ediția din 19 noiembrie a podcastului de pe canalul „HAI, România!”, Robert Turcescu a deschis discuția privind tensiunile dintre susținătorii lui Nicușor Dan și cei ai lui Ludovic Orban, solicitându-i lui Victor Ponta să clarifice situația.

Victor Ponta a răspuns introducând contextul general și stabilind limitele discuției:

„În primul rând, vreau să îi salut și pe ceilalți doi invitați ai tăi. Să anunț de la început că dacă mă întrebi ceva de inundații, de Serbia, nu răspund. M-am învățat minte. M-am învățat minte. Nu mai zic nimic nici de Serbia, nici de inundații”, a spus râzând Victor Ponta.

Turcescu a comentat impactul unor evenimente recente asupra fostului premier, observând amuzat că acestea l-au marcat puternic. În continuare, Dan Andronic a abordat discuția despre întâlnirile cu politicieni de rang înalt, inclusiv Gabriel Oprea, însă Ponta a minimalizat relevanța, afirmând:

„Nu, nu o să povestesc. M-a invitat la el la o cafea (…) Nu contează. Chiar nu contează lucrurile astea. Nu sunt secretos, dar nu am ce să spun, am băut o cafea. Nu știu de unde știe Dan de cafea. N-am vorbit politică. Ce politică să vorbim, că nu mai face politică”.

Ponta a revenit la subiectul relației dintre Nicușor Dan și Ludovic Orban, subliniind că acesta din urmă a fost mereu apropiat de președinte în campanii și că decizia de a-l concedia pe consilierul Orban a fost surprinzătoare:

„Nu mi-e drag. Nu mi-e drag, Orban deloc. Da, într-adevăr a avut nas de politician s-a lipit tot timpul de Nicușor, nu? Și în 2020 cu primăria și după aia cu candidatura la prezidențiale. (…) l-a luat consilier, ceea ce sincer părea un gest inteligent (…) care se pricepe și l-a dat afară după o lună. Ce să comentez? Eu nu mi dau seama. Mă rog, până la urmă Nicușor Dan se dovedește că e mai inteligent decât noi toți, că de aia e el președinte și nu noi”, a spus fostul premier.

Dan Andronic a adăugat că rolul unui consilier prezidențial este strict de suport politic și nu implică apariții mediatice neautorizate:

„Totuși, rolul unui consilier prezidențial pe politică internă nu este acela de a apărea la televizor și de a face declarații politice decât în concordanță cu mandatul pe care îl are de la președinte, pentru că de fiecare dată sub el scrie consilier prezidențial, nu scrie altceva”, a completat jurnalistul și analistul politic.

Victor Ponta a comentat experiența sa profesională ca angajator și consilier, evidențiind dificultatea funcției:

„Hai să stabilim că eu am fost și angajator de consilieri. Am fost și eu la rândul meu consilier, ultima dată consilier onorific la Marcel Ciolacu. Sigur că e o funcție dificilă după ce ai fost tu șef, după aia să fii consilier. Mie îmi place funcția asta”, a spus el.

Ponta a explicat că despărțirea lui Orban de președinte poate fi privită prin prisma unei decizii de strategie politică:

„Adică putea să îi zică lui Ludovic: ‘Băi, vorbești prea mult, nu mai ieși sau hai că te trimit ambasador în Samoa’. Sau chestia asta că l-a dat afară că ce? Că l-a supărat pe Drulă. Păi, Drulă l-a trădat de 10 ori până la urmă. Care-i problema?”.

Andronic a sugerat că declarațiile consilierilor și criticile la adresa USR ar putea reflecta un sprijin indirect pentru alți politicieni locali, cum ar fi Ciprian Ciucu:

„Sau poate pentru că a încercat să facă jocuri politice prin declarațiile pe care le-a făcut în momentul în care a spus că USR-ul folosește prea mult numele președintelui, s-ar putea să îl enerveze. Eu am citit altfel toată povestea asta ca fiind de fapt un sprijin pentru Ciucu acolo”, a adăugat jurnalistul.

Ponta a subliniat că, în pofida acestor tensiuni, există o strategie clară din partea USR în ocuparea funcțiilor cheie din stat:

„Între timp, însă, eu, fără să încerc să fiu sau încercând să nu fiu paranoic, văd totuși o strategie foarte bine gândită prin care funcțiile esențiale în statul român sunt ocupate de această grupare, că nu e un partid. USR-ul e o grupare, o grupare care servește, din punctul meu de vedere – și am și argumente și probe – interesele unor grupuri de interese în afara României”, a adăugat fostul premier.

Ponta a explicat implicarea USR în numirea miniștrilor și a altor funcții strategice:

„Și de ce spun chestia asta? Pentru că, atenție, dincolo de președinte, că l-a ales poporul nostru fericit și vesel pe președintele de la USR, domnul Nicușor Dan, ministrul de Externe pus de USR, ministrul Apărării pus de USR, ministrul Economiei pus de USR – deci trei membri ai Consiliului Suprem de Apărare a Țării, useriști – ministrul Mediului, fără de care nu poți face absolut nimic”.

El a mai detaliat limitările celorlalte partide în raport cu aceste funcții:

„ Degeaba se agită băiatul ăsta de la Energie, de la PSD, băiat bun, e deștept, nu o să poată să facă nimic, că nu-i dă Mediu avize”, a punctat Ponta.

Ponta a evidențiat și importanța controlului asupra televiziunii și radioului public:

„Ieri… haideți, că voi vă pricepeți chiar mai bine decât mine. Televiziunea publică are valoare zero. Nu se uită nimeni la ea. Nu există. Poate doar să angajezi pe acolo – să-mi pare rău că spun adevărul – dar nu se uită nimeni la televiziunea publică. În schimb, radioul public cred că e numărul unu la radiouri, nu? Alături de Europa FM. Deci USR-ul a pus mâna pe radioul public. Știi, parcă sună ca un plan legionar de acaparare a puterii. Au luat Ministerul Apărării, Ministerul de Externe, Ministerul Economiei. Acum au luat radioul și mai e ceva”, a ținut să precizeze Victor Ponta în podcast.

În final, fostul premier a atras atenția asupra rolului instituției Avocatului Poporului, ca instrument de control asupra ordonanțelor guvernamentale: