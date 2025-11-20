Comisia Europeană a prezentat miercuri un set amplu de modificări ale normelor digitale ale Uniunii Europene, un pachet care, potrivit criticilor, ar deschide calea giganților tehnologici către un acces mai facil la date personale și ar reduce nivelul de protecție al vieții private stabilit în ultimii 20 de ani, relatează Reuters.

Noile propuneri incluse în pachetul „Digital Omnibus” prevăd amânarea aplicării reglementărilor stricte privind inteligența artificială până la finalul lui 2027, relaxarea regulilor de acces la date astfel încât companiile să poată folosi baze de date extinse – inclusiv informații medicale sensibile sau date biometrice – pentru antrenarea sistemelor de AI fără a mai avea nevoie de consimțământ explicit, precum și reducerea sarcinilor administrative pentru mediul de afaceri. Reprezentanții Executivului european susțin că, în ciuda criticilor formulate de organizații civice, standardele de confidențialitate vor continua să rămână ridicate. Măsurile trebuie aprobate de statele membre și de Parlamentul European.

Conform propunerilor, companiile care operează modele de „inteligență artificială cu risc ridicat” ar primi încă 16 luni până la aplicarea cerințelor suplimentare, ceea ce împinge termenul-limită din august 2026 în decembrie 2027.

Categoria AI cu risc ridicat include aplicații utilizate în domeniul ordinii publice, al educației, al sistemului judiciar, al procedurilor de azil și migrație, în furnizarea serviciilor publice, gestionarea personalului, precum și operarea infrastructurilor esențiale – apă, gaze, energie electrică –, ori tehnologii bazate pe date biometrice. Executivul european urmărește totodată să definească mai clar momentul în care informațiile încetează să mai fie considerate „personale”, ceea ce ar permite companiilor să folosească volume mari de date anonimizate pentru antrenarea modelelor AI.

În forma actuală a proiectului, datele anonimizate nu ar mai intra în categoria datelor personale dacă entitatea care le prelucrează nu are mijloacele tehnice pentru a identifica persoana din spatele lor.

Firmele care își antrenează sistemele de inteligență artificială ar putea utiliza seturi de date enorme chiar și atunci când acestea includ informații sensibile, precum date medicale sau biometrice, cu condiția să depună „eforturi rezonabile” pentru a le elimina.

Modificările transferă regulile privind cookie-urile sub incidența legislației principale în materie de protecție a datelor, ceea ce ar reduce semnificativ numărul ferestrelor de consimțământ afișate utilizatorilor.

Aceștia și-ar putea salva preferințele o singură dată – printr-un click valabil șase luni sau prin setările browserului ori ale sistemului de operare – preferințe care s-ar aplica tuturor site-urilor vizitate. Funcțiile considerate esențiale pentru operarea site-urilor, precum statistica vizitatorilor, nu vor mai necesita acord suplimentar.

Totuși, platformele online vor avea nevoie în continuare de consimțământ explicit pentru accesarea informațiilor stocate pe terminalele utilizatorilor, precum istoricul de navigare sau datele de localizare.

IMM-urile care dezvoltă sau folosesc AI ar urma să aibă obligații documentare mult reduse, economie estimată de Comisia Europeană la cel puțin 225 de milioane de euro pe an. De asemenea, companiile mici ar fi exceptate de la unele cerințe privind schimbarea furnizorilor de servicii cloud prevăzute în legislația datelor, ceea ce ar însemna economii unice de aproximativ 1,5 miliarde de euro.

Acestora li s-ar oferi și un „Portofel European de Afaceri”, un tip de pașaport digital valabil în toate statele membre, care ar permite semnarea și datările electronice ale documentelor și gestionarea formalităților administrative la nivelul întregii UE.

Potrivit estimărilor Comisiei, extinderea la scară largă a acestui instrument ar putea reduce costurile administrative cu până la 150 de miliarde de euro anual. „Simplificarea nu înseamnă dereglementare. Simplificarea înseamnă că analizăm critic peisajul nostru de reglementare”, a subliniat un oficial european.

În același timp, industria tech europeană – asemenea sectorului bancar – susține că o relaxare a normelor este esențială pentru a rămâne competitivă în raport cu rivalii din SUA și pentru a împiedica migrarea capitalului și a talentelor către Silicon Valley sau Wall Street.