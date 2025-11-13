Comisia Europeană a prezentat joi un set de măsuri menit să întărească democrațiile din Uniunea Europeană, sub denumirea „Scutul European pentru Democrație”. Inițiativa vizează protejarea valorilor fundamentale ale sistemelor democratice: libertatea de exprimare, mass-media independentă, alegeri corecte și instituții solide, alături de promovarea unei societăți civile active și implicate.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat importanța democrației ca temelie a libertății și prosperității europene și a evidențiat necesitatea unui efort colectiv pentru protejarea acesteia.

Inițiativa se sprijină pe trei direcții principale:

Protejarea integrității spațiului informațional

Comisia va colabora cu semnatarii Codului de bune practici împotriva dezinformării și va crea un protocol de reacție rapidă la incidente digitale. O Rețea Europeană a Verificatorilor de Fapte va funcționa în toate limbile UE, iar Observatorul European al Mass-Mediei Digitale (EDMO) va dezvolta instrumente independente de monitorizare și analiză.

Consolidarea instituțiilor, alegerilor și mass-mediei independente

Vor fi întărite mecanismele europene de cooperare electorală, lansate ghiduri pentru utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale în alegeri și un program dedicat rezilienței mass-mediei, care va sprijini jurnalismul local și independent. Comisia va actualiza, de asemenea, recomandările pentru siguranța jurnaliștilor și cadrul de combatere a proceselor abuzive împotriva acestora.

Creșterea rezilienței sociale și implicării cetățenilor

Educația media și digitală va fi promovată pentru toate vârstele, iar noi instrumente participative, inclusiv un hub civic tehnologic, vor facilita implicarea online a cetățenilor. Ghidul UE pentru Democrație va contribui la creșterea conștientizării drepturilor democratice.

Un element central va fi Centrul European pentru Reziliență Democratică, care va reuni expertiza și resursele statelor membre și ale UE pentru a preveni și contracara amenințările la adresa democrației, inclusiv ingerințele străine și dezinformarea.

Societatea civilă este recunoscută drept un pilon esențial al democrației europene, iar strategia prezentată de Comisie urmărește: