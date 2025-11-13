Ancheta arată că site-urile jurnalulromanesc.eu și jurnalulmoldovenesc.eu, prezentate drept publicații dedicate comunităților românești din Austria și Republica Moldova, sunt controlate de Constantin Hanț, afacerist stabilit la Viena. Deși ambele platforme pretind că oferă „informații pentru diaspora”, conținutul lor a fost folosit pentru a promova teme politice, ideologice sau de dezinformare.

Site-ul jurnalulmoldovenesc.eu a fost folosit intens pentru a promova imaginea primarului pro-rus al Chișinăului, Ion Ceban, căruia România i-a interzis intrarea în țară în vara acestui an, „din motive de siguranță națională”. Potrivit Investigative Report, în mai puțin de un an au fost publicate 109 articole elogioase la adresa acestuia, în care era prezentat drept „un lider modern și european”.

Ancheta a identificat legături între aceste narațiuni și campaniile de imagine finanțate de cercuri apropiate oligarhului Ilan Șor, fugar din Republica Moldova și susținător al Kremlinului.

În România, jurnalulromanesc.eu a fost promovat pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe drept sursă de informare pentru românii din Austria. În realitate, potrivit investigației, scopul platformei era influențarea opiniei publice a diasporei, nu informarea acesteia.

Pe acest site, între 2021 și 2023, au fost publicate numeroase materiale care contestau pandemia de COVID-19, eficiența vaccinurilor și politicile europene de sănătate. Printre titlurile promovate în 2022 se numărau:

„Adevărul despre pericolul așa ziselor vaccinuri anti-covid iese la lumină”

„Distruși de vaccinul anticovid”

„Petiție împotriva discriminării nevaccinaților din Austria”

„Regret că m-am vaccinat!”

În paralel, au apărut articole ce reflectau narative pro-ruse privind războiul din Ucraina, precum și texte de propagandă politică, în special mesaje și declarații ale unor reprezentanți ai partidelor AUR și S.O.S. România.

În 2023, jurnalulromanesc.eu a început să publice materiale legate de posibila candidatură a lui Mircea Geoană, inclusiv comunicate de presă și articole despre Asociația Proiectul România 2030, organizație care l-a susținut pe acesta în campania electorală din 2024.

După alegerile prezidențiale, între noiembrie 2024 și ianuarie 2025, site-ul a început să publice articole elogioase la adresa lui Călin Georgescu, fost candidat la președinție. Materialele au fost ulterior șterse, dar au fost recuperate prin arhiva digitală Wayback Machine.

Printre ele se aflau texte precum: „Jurnalistul Radu Ciobotea transmite o scrisoare deschisă către Călin Georgescu, președintele ales al României” și „Linșajul mediatic împotriva lui Călin Georgescu”.

În aceeași perioadă, platforma a publicat o așa-zisă „investigație” care susținea fals că Maia Sandu ar fi trimis moldoveni plătiți să protesteze la București împotriva lui Georgescu. Articolul cita „surse apropiate serviciilor secrete” și conținea afirmații conspiraționiste despre „agitatori drogați” și „scenarii de destabilizare”, informații fără nicio bază reală.

Articolele de pe jurnalulromanesc.eu și jurnalulmoldovenesc.eu coincid frecvent cu cele publicate pe cetățeanul.net, site folosit de jurnalistul Cătălin Antohe, vizat la rândul său în dosarul de trafic de influență alături de Hanț și Silviu Ularu, arată Digi24.ro.

Potrivit Investigative Report, firma lui Antohe a primit 230.000 de lei de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni pentru proiecte destinate diasporei. La rândul său, în 2015, Constantin Hanț a beneficiat de finanțare guvernamentală pentru proiectul „Diaspora Română”.

Activitatea editorială a platformei jurnalulromanesc.eu s-a intensificat începând cu 2022, perioadă în care au fost promovate inclusiv evenimente organizate la Viena de Laura Hanț, soția afaceristului.

Numele lui Constantin Dănuț Hanț apare în dosarul DNA privind gruparea de trafic de influență condusă de afaceristul vasluian Fănel Bogoș, în care ar fi implicați și fostul ofițer SIE în retragere Nicolae Iană, precum și Silviu Ularu.

Potrivit interceptărilor din dosar, Hanț s-ar fi lăudat că l-a angajat fictiv pe Călin Georgescu la o firmă din Austria, pentru ca acesta să poată părăsi România, deși se afla sub control judiciar. Într-o conversație interceptată, Ularu spunea: „Costi l-a angajat pe Georgescu în Austria la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și i-a făcut hârtie că e așteptat la serviciu acolo.”

Călin Georgescu a negat orice legătură cu Hanț sau Ularu, declarând că „orice afirmație care sugerează o astfel de implicare este nefondată”.

Potrivit Digi24.ro, familia Constantin și Laura Hanț este cunoscută atât printre oficialii români, cât și printre membrii diasporei din Austria. Afacerile lor, derulate între România și Viena, au fost asociate cu activități media și cu implicarea în proiecte finanțate din fonduri publice destinate românilor din străinătate.